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    В России юная мать намерено заморила голодом 9-месячного сына

    (обновлено: )105
    17-летняя мать, имея умысел на убийство своего малолетнего сына, покинула дом, где они проживали вдвоем. Девушка акрыла входную дверь на замок, оставив сына в доме одного и не намереваясь в течение длительного времени возвращаться обратно.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 сен – РИА Новости Украина. Следственные органы в Ярославской области подозревают 17-летнюю девушку в том, что она сознательно довела своего девятимесячного ребенка до смерти от истощения, оставив его на неделю дома одного и без еды, сообщило СУ СКР по региону.

    Смерть ребенка от голода в Киеве: признание подруги матери. Видео
    Mykola Kuleba/Youtube
    Смерть ребенка от голода в Киеве: признание подруги матери

    По данным следствия, 5 сентября 2017 года вечером 17-летняя мать девятимесячного ребенка, "имея умысел на убийство своего малолетнего сына", покинула дом, где они проживали вдвоем. "Она закрыла входную дверь на замок, оставив сына в доме одного и не намереваясь в течение длительного времени возвращаться обратно, рассчитывая, что вследствие лишения мальчика возможности к пропитанию наступит его смерть", — говорится в сообщении.

    Соседи, обеспокоенные тем, что матери и ребенка долгое время не видно, 13 сентября позвонили в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мальчика мертвым, с признаками истощения.

    "Со слов злоумышленницы, ребенок был для нее нежеланным, и она тяготилась его воспитанием. Спустя месяц после его рождения подозреваемая отдала мальчика в детский дом, однако через полгода ей вернули ребенка", — сообщило СУ СКР по региону.

    Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". Девушка задержана. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз (медицинская, генетическая, психиатрическая, трасологическая). В ближайшее время суд решит вопрос об аресте подозреваемой.

    "В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики", — уточняет следствие.

    Напомним, молодая женщина в Киеве отставила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на девять дней, в результате чего годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована.

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