Постпред США в ООН пригрозила уничтожить Северную Корею

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Вашингтон почти исчерпал свои возможности решения проблемы вокруг КНДР в Совете Безопасности ООН, но в его арсенале остаются средства Пентагона, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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"Мы пытаемся быть ответственными и использовать любую дипломатическую возможность, которая может у нас возникнуть. Мы по большому счету исчерпали все доступные средства в Совете Безопасности ООН на данный момент. Теперь я была бы только рада передать вопрос в руки (главе Пентагона — ред.) генералу Мэттису, потому что у него есть множество вариантов военного ответа", — заявила Хейли в интервью телеканалу CNN.

По ее словам, когда Трамп говорил про "огонь и ярость", США все равно оставались сторонниками ответственного подхода и дипломатического урегулирования. В ответ на уточняющий вопрос о том, что конкретно подразумевают под собой "огонь и ярость", постпред посоветовала спросить, что имелось в виду, у самого Трампа.

"И все же нам всем известно, что если КНДР не откажется от своей безрассудной политики, если США придется каким-либо образом защищать себя или своих союзников, КНДР будет уничтожена", — сказала Хейли. При этом она добавила, что "никто не хочет войны".

По оценке дипломата, последний пакет санкций ООН привел к тому, что в общей сложности было перекрыто 90% внешней торговли Пхеньяна. Это было достигнуто в том числе за счет сокращения поставок нефтепродуктов и инвестиций.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.