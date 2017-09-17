В России не видят логики в идее направить миротворцев на границу с Украиной

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КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В идее США отправить миротворцев на границу России и Украины нет никакой логики, у тех, кто хочет окружить жителей непризнанных ДНР и ЛНР колючей проволокой, этот замысел не пройдет, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат на размещение вплоть до российско-украинской границы.

"Логики никакой в этом предложении я не вижу", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что "те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса, окружить их колючей проволокой, просто уничтожить этих людей, я думаю, что этот замысел ни у кого не пройдет".

Матвиенко, комментируя предложение президента РФ разместить миротворцев в зоне конфликта на юго-востоке Украины, сказала, что речь шла о том, что "миротворцы нужны, чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ, потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии".

"И смысл был в том, что ввести миротворцев на линию соприкосновения только после отвода тяжелых и иных вооружений, чтобы прекратить вооруженное противостояние… А если кто-то начинает диктовать какие-то иные условия, то они не понимают того, что там происходит, в зоне конфликта", — сказала председатель СФ.

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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.