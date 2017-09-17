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    Россия

    В России не видят логики в идее направить миротворцев на границу с Украиной

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (113)

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    Как заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, миротворцы в Донбассе нужны, чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ.
    Граница Украины и России
    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В идее США отправить миротворцев на границу России и Украины нет никакой логики, у тех, кто хочет окружить жителей непризнанных ДНР и ЛНР колючей проволокой, этот замысел не пройдет, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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    Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат на размещение вплоть до российско-украинской границы.

    "Логики никакой в этом предложении я не вижу", — сказала Матвиенко.

    Она подчеркнула, что "те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса, окружить их колючей проволокой, просто уничтожить этих людей, я думаю, что этот замысел ни у кого не пройдет".

    Матвиенко, комментируя предложение президента РФ разместить миротворцев в зоне конфликта на юго-востоке Украины, сказала, что речь шла о том, что "миротворцы нужны, чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ, потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии".

    "И смысл был в том, что ввести миротворцев на линию соприкосновения только после отвода тяжелых и иных вооружений, чтобы прекратить вооруженное противостояние… А если кто-то начинает диктовать какие-то иные условия, то они не понимают того, что там происходит, в зоне конфликта", — сказала председатель СФ.

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    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

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