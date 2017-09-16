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    Волкер о предложении РФ по миротворцам: это разделит Украину еще больше

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (104)

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    По словам Волкера, если на Донбассе будут введены миротворческие войска, которые займутся контролем за тяжелым вооружением и границей, то это будут "значительные шаги для выполнения минских соглашений".
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Предложение России по миротворческим силам ООН в Донбассе является интересным. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. 

    "Было очень интересно видеть предложение, сделанное Россией на прошлой неделе в отношении миротворческих сил в Донбассе, миротворцев под эгидой ООН, как она заявила", — сказал он в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", трансляция которого ведется на сайте мероприятия. По словам Волкера, ранее Россия не поддерживала подобные предложения, и что это предложение Москвы было сделано после последних консультаций в "нормандском формате".

    "То, что было предложено, я считаю, разделит Украину еще больше, нежели разрешит проблему. Но, на самом деле предложение интересное", — добавил Волкер.

    Он отметил, что если на Донбассе будут введены миротворческие войска, которые займутся контролем за тяжелым вооружением и границей, то это будут "значительные шаги для выполнения минских соглашений" и восстановления Украинской территории. "Если подобные силы будут одобрены и введены, то это будет в контексте минских соглашений, которые ясно означают восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", — пояснил спецпредствитель США.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что размещение миротворцев ООН в Донбассе должно привести к переходному периоду в зоне конфликта и в перспективе — к выборам в Донбассе.

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