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    Экс-генсек НАТО посулил РФ "пряник" за размещение миротворцев в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (115)

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    По мнению Расмуссена, Россия была вынуждена озвучить предложение по миротворцам из-за возможного предоставления Украине летального оружия. Расмуссен считает, что процесс привлечения миротворцев будет достаточно длительным.
    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что санкции против России можно ослабить после введения в Донбасс миротворцев ООН с полноценным мандатом. 

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    "Если Россия примет то, что я сказал, — а именно предоставление миротворческой миссии ООН четкого мандата с полным контролем российско-украинской границы и покрытием всей территории для защиты населения, то в России может быть предоставлен "пряник" в виде снятия определенных санкций", — заявил он в ходе ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

    По его мнению, Россия была вынуждена озвучить предложение по миротворцам из-за возможного предоставления Украине летального оружия. Расмуссен считает, что процесс привлечения миротворцев будет достаточно длительным.

    "Сейчас вы будете иметь дело с очень длительным процессом в Совете Безопасности ООН. До выборов реальных шагов не будет, к тому времени нужно давить на Россию. Не должны отбрасываться никакие варианты, включая предоставление летального оружия для Украины", — сказал он.

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

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