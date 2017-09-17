В России отреагировали на резкое высказывание Волкера о миротворцах в Донбассе

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру нужно думать, как обеспечить мир в Донбассе, а не критиковать предложения РФ по урегулированию конфликта, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

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В субботу Волкер прокомментировал предложение Москвы по миротворческим силам ООн в Донбассе. Спецпредставитель США сказал, что, по его мнению, это разделит Украину еще больше, нежели разрешит проблему, но при это назвал предложение интересным.

"Волкеру надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2. Иначе его миссия закончится бесславно", — написал сенатор.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 сентября 2017 г.

​Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая. Украина считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.