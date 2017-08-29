Летальное оружие США - это игры политиков

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

После встречи с украинским президентом Петром Порошенко, Глава Пентагона Мэттис заявил, что его ведомство намерено укреплять отношения с Киевом, а США обязуются и дальше предоставлять Киеву помощь по защите "страны и народа Украины".

В свою очередь, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украине необходимы поставки летального оружия для того, чтобы "остановить агрессию".

"Предоставление оружия (летального — Ред.) изучается, потому что Украина просила об этом. Нам не хватает оружия для того, чтобы компенсировать то количество танков и бронированных машин, которые Россия поставляла и продолжает запихать на территорию нашей страны. Именно для этого мы просим дать нам возможность остановить агрессию. Я знаю нервную реакцию РФ на это, но мы исходим из того, что каждое государство, включая Украину, имеет право охранять себя и имеет право на то оружие, которое необходимо", — сказал Пристайко, отвечая на вопрос, насколько вероятным является получение Киевом летального оружия.

Тем не менее, военный эксперт Олег Жданов убежден, что все разговоры о поставках в Украину летального оружия являются больше политической игрой, чем военной целесообразностью.

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"Дело в том, что на сегодняшний день боевые потенциалы вооруженных сил Украины и РФ находятся фактически на одном уровне. У нас примерно одинаковые образцы вооружения, разная только степень модернизации. Ничего принципиально нового нет ни у тех, ни у других. Кроме того, никто не отменял рынок вооружений, он работает и там продается абсолютно любое оружие, вплоть до ракетных комплексов безъядерного снаряжения. Никто не запрещает Украине за средства военно-технической помощи, которые выделяет США купить на международном рынке то или иное вооружение для ВСУ. Хотя, конечно, с современным высоко-технологичным оружием воевать намного легче, потери будут намного меньше, а эффективность будет намного выше", — говорит эксперт.

По словам Жданова, сегодня Украина стала заложницей взаимоотношений и договоренностей между двумя сверхдержавами.

"К сожалению, сначала наши политики превратили эту тему в политический пиар. А теперь Соединенные Штаты используют это как рычаг шантажа и давления на Российскую Федерацию. В плане того, что если РФ принимает условия США, то Украине не дадут оружия и мы останемся с носом. Если же Россия откажется идти на уступки, то летальное оружие поступит. Но даже если "гиганты" договорятся, то это не станет для Украины какой-то трагедией. На сегодняшний день мы в состоянии держать оборону и не нести каких-то сумасшедших потерь. Как показало лето 2016-го года, после того как украинская сторона отвечает артиллерией, как минимум, несколько дней тишины", — резюмировал специалист.