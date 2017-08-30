Бизнес, просто бизнес. О поставках летального оружия из США

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Пока в Украине продолжают обсуждать тему поставок или непоставок летального оружия из США, сами Штаты заняли позицию ожидания. В частности, во время своего визита в Киев американский министр обороны Джеймс Мэттис подчеркнул, что Америка окажет Украине поддержку, но не стал обещать поставок "смертельного" оружия.

В то же время появились версии, что окончательное решение по летальному оружию в США должны принять в октябре-ноябре.

Будут ли и дальше США "выжидать", и чего конкретно они ждут от Киева, в комментарии РИА Новости Украина проанализировал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Насколько я понимаю, (спецпредставитель США в Украине – Ред.) Волкер сейчас должен довести до конца свой первый раунд консультаций, которые практически уже на 85-90% сделаны. И готовится позиция, платформа, которую он на фоне своих разысканий и наблюдений по этой своей бюрократической вертикали отправляет наверх", – рассказал эксперт.

США ничего не собирается требовать от Украины

Из того, что говорил-заявлял-комментировал Волкер, вырисовывается достаточно ясная и прозрачная картина, добавил Рудяков: "что Америка, по крайней мере, в лице Годепартамента, ничего от Киева требовать не собирается".

"Идет установка, что Киев – молодец, а во всем виновата Россия, и вся беда – от агрессии России. Это слово у нас повторил и Мэттис, и Волкер несколько раз. Мне кажется, в этом смысле они не ждут от нас ничего. Но они возможно или даже вероятно ждут чего-то от европейских партнеров, участников "нормандского формата", Германии и Франции. Американцы, я так понимаю, особо внимания на них обращать не будут, будут гнуть свою линию, продвигать свое видение и свои варианты решения, но вместе с тем просто махнуть рукой на Берлин-Париж не хотят и не могут", – отметил политолог.

Поэтому добавил он, Волкер говорит одно, а Меркель и Макрон обращаются к Порошенко и Путину.

"Пусть там Путин на первом месте, но Порошенко тоже фигурирует. Это для европейского взгляда очень показательно, потому что это практически продолжение той линии, что зародилась около года назад, когда стали говорить и о нашей ответственности. Это продолжение этой европейской линии", – подчеркнул Рудяков.

Ультиматум для РФ?

Примечательно, что американцы привыкли в своих "европейских торгах" играть с позиции силы, заявил политэксперт, "и так с позиции силы они сейчас собираются играть с Россией".

"Думаю, что готовится какой-то решительный пакет или пакет решительных предложений, который частично даже будет ультиматумом в адрес России. С другой стороны, у России нет никаких оснований, для того чтобы сейчас позволять с собой говорить в ультимативной форме. Все равно американцам придется делать какие-то шаги навстречу Москве, идти на уступки", – сказал политолог.

По мнению Рудякова, в ближайшее время, до середины октября уже будет определен план действий "или, по крайней мере, положен на стол американцами проект плана действий, который они будут обсуждать с европейцами и с россиянами".

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"И нас информировать – мы там тоже каким-то престижным будем. Хотя мы фактически дали Волкеру доверенность на проведение (переговоров) от нашего имени", – отметил эксперт.

Оружие будет, но за деньги

Отдельно Рудяков проанализировал вопрос возможных поставок летального оружия в Украину.

"Это тоже политическая тема, но она в большей степени коммерческая. Это торговля оружием. Поэтому американцы нам рано или поздно летальное оружие передадут. Только они нам его не дадут, а продадут. Известно, что они с этого года перевели с режима безвозмездной помощи для нас на кредитование. Вот вам деньги, покупайте у нас, а потом отдавайте", – напомнил политолог.

Поскольку это бизнес-проекты, подчеркивает Рудяков, то "как с угольком, со всеми остальными делами мы что-то на эти миллионы, которые нам выделят, получим".

"В политической плоскости, я думаю, это в большей степени элемент торговли с Россией. Требуя от России уступок, Волкер Суркову, я думаю, среди прочего говорил примерно так: "Мы давай не дадим Javelin, а вы что-то со своей стороны уступите. А не уступите, мы дадим Javelin". Но они Javelin рано или поздно дадут. Повторю, это бизнес, продвижение американского вооружения", – спрогнозировал эксперт.

В целом, по словам Рудякова, вопрос летального оружия по крайней мере до конца года так и будет в таком "ромашковом" варианте: дам/не дам, любит/не любит.

"А я думаю, что в конце концов, когда уже сверстается этот план мирного урегулирования по Донбассу, когда торговля с Россией на каком-то этапе завершится, тогда я думаю, эти поставки, пусть сначала в каком-то пилотном варианте, все равно пойдут, потому что американцам эти свои Javelin куда-то девать надо. А нам их девать сам Бог велел, потому что мы сейчас в такой ситуации, что все американские структуры и часть общественного мнения это безусловно встретят с одобрением", – подытожил политолог.

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