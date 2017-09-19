Сенат США принял оборонный бюджет в размере почти $700 млрд

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Сенат США утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в 692 миллиарда долларов.

За документ проголосовало подавляющее большинство из 100 сенаторов. Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года.

Читайте также — The National Interest: почему летальное оружие США не поможет Украине

Ранее Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом. Сенаторы в итоге одобрили финансирование в размере почти 700 миллиардов.

Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.

Ранее, напомним, сообщалось, что США могут предоставить Украине $410 млн на оборону.