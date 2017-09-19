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    Сенат США принял оборонный бюджет в размере почти $700 млрд

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    Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом. Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.
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    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Сенат США утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в 692 миллиарда долларов.

    Олег Жданов
    Голос Столицы
    Летальное оружие США - это игры политиков

    За документ проголосовало подавляющее большинство из 100 сенаторов. Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года.

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    Ранее Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом. Сенаторы в итоге одобрили финансирование в размере почти 700 миллиардов.

    Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.

    Ранее, напомним, сообщалось, что США могут предоставить Украине $410 млн на оборону. 

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