наверх
08.05.201715:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Бюджет США на 2017 год стал приятной новостью для Украины - Ярошенко

    (обновлено: )12403
    Президенту США Дональду Трампу не удалось воплотить в жизнь амбициозную идею по сокращению помощи Украине. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт-международник Евгений Ярошенко.
    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Обозреватель

    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    Карасев: США передают дело Украины в руки Германии
    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны в последний отведенный для этого день — в пятницу. Если бы он этого не сделал, в ночь на 6 мая в стране мог бы начаться так называемый "шатдаун" — частичное блокирование работы правительства и других государственных органов. Затянулся бюджетный процесс в Соединенных Штатах из-за споров в Сенате. В итоге — в компромиссном варианте нет некоторых предложений Трампа. В целом, бюджет США-2017 составил более триллиона долларов. Больше всего увеличены расходы на оборону: по сравнению с прошлым годом — почти на 20 миллиардов долларов.

    Касательно помощи Украине в главном финансовом документе США эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что сокращение было несущественным.

    "Приятная новость для Украины, что сумма расходов на следующий фискальный год осталась практически неизменной. За это мы можем благодарить систему сдерживаний и противодействий в политической системе США. Изначально, сократить расходы на две трети на помощь Украине — это была инициатива президента. Он неоднократно заявлял во время своей предвыборной кампании и в первые месяцы своего президента о том, что нужно прежде всего, думать о национальной безопасности США, а не о своих союзниках, пусть они сами обеспечивают свои потребности. Однако Трамп увидел, что все его амбициозные задумки будет непросто выполнить, поскольку нужно считаться с однопартийцами, у которых — другое видение", — отметил Ярошенко.

    Читайте также: Стоп-сигнал. Конгресс США запретил Киеву финансировать батальон "Азов"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Марш в Днепре
    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение?
    Эммануель Макрон. Второй тур президентских выборов во Франции
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: старт Евровидения в Киеве
    Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Архивное фото
    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле"