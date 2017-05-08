Бюджет США на 2017 год стал приятной новостью для Украины - Ярошенко

Украинское фото Карасев: США передают дело Украины в руки Германии Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны в последний отведенный для этого день — в пятницу. Если бы он этого не сделал, в ночь на 6 мая в стране мог бы начаться так называемый "шатдаун" — частичное блокирование работы правительства и других государственных органов. Затянулся бюджетный процесс в Соединенных Штатах из-за споров в Сенате. В итоге — в компромиссном варианте нет некоторых предложений Трампа. В целом, бюджет США-2017 составил более триллиона долларов. Больше всего увеличены расходы на оборону: по сравнению с прошлым годом — почти на 20 миллиардов долларов.

Касательно помощи Украине в главном финансовом документе США эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что сокращение было несущественным.

"Приятная новость для Украины, что сумма расходов на следующий фискальный год осталась практически неизменной. За это мы можем благодарить систему сдерживаний и противодействий в политической системе США. Изначально, сократить расходы на две трети на помощь Украине — это была инициатива президента. Он неоднократно заявлял во время своей предвыборной кампании и в первые месяцы своего президента о том, что нужно прежде всего, думать о национальной безопасности США, а не о своих союзниках, пусть они сами обеспечивают свои потребности. Однако Трамп увидел, что все его амбициозные задумки будет непросто выполнить, поскольку нужно считаться с однопартийцами, у которых — другое видение", — отметил Ярошенко.

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