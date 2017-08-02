Хроника 1 августа: изменения в бюджет, санкции США против РФ, стрельба в Мособлсуде

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 1 августа, президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в госбюджет, Украина установила рекорд по экспорту зерновых и пустила с молотка арестованные российские танкеры. В этот же день ГПУ закрыла дело против Пашинского за стрельбу, а в Москве в суде произошла стрельба. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко одобрил изменения в госбюджет

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". Порошенко отметил важность документа, поскольку, по его словам, значительная часть средств от перевыполнения бюджета будет направлена ​​на поддержку социально уязвимых слоев населения и ряд приоритетных программ. Помимо этого гарант анонсировал завершение комплектации контрактной армии.

Украина установила рекорд по экспорту зерновых

По итогам 2016-2017 маркетингового года Украина установила новый абсолютный рекорд по экспорту зерновых — 43,9 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Института аграрной экономики. Поставки кукурузы составили 20,7 млн тонн, пшеницы — 17,5 млн тонн, ячменя — 5,4 млн тонн.

Киев пустил с молотка арестованные российские танкеры

Система электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ" продала два российских танкера "Ниагара" и "Борислав" за 10,1 млн гривен, сообщает Центр транспортных стратегий (ЦСТ). Ранее оба судна принадлежали ООО "Волго-Донское судовое агентство" (Волгоград, Россия). Компания задолжала 40,094 тыс. долларов фирме CYE PETROL TIC LTD STI (Стамбул, Турция) в качестве компенсации по уплате судебного сбора.

Пресс-конференция Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, заявил, что не собирается получать гражданство других стран, так как считает себя гражданином Украины. Помимо этого на пресс-конференции по видеосвязи из США Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиций в Украине, а также желания занимать политические должности в стране.

В сети опубликован указ о лишении Саакашвили гражданства Украины

В распоряжении СМИ оказался указ президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Документ №196/2017 был подписан 26 июля. В нем сказано, что Саакашвили был лишен гражданства Украины в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статей 17 и 19 Закона "О гражданстве Украины".

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ГПУ закрыла дело против Пашинского за стрельбу

Генпрокуратура закрыла уголовное дело против народного депутата от Народного фронта, главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского. Речь идет о деле по факту стрельбы под Киевом прошлой зимой, когда Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Савченко призналась, что работала в сфере секс-услуг

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко в молодости подрабатывала в службе "Секс по телефону". Об этом нардеп рассказала в интервью изданию "Главком". При этом она отметила, что такую работу осилит не каждый, а вот ей удалось благодаря "адекватному отношению ко всему". Савченко также рассказала, как разуверилась в том, что красота требует жертв.

Евровидение меняет правила после конкурса в Киеве

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение разослали дополнительные правила участия с тремя нововведениями. Причина изменений — скандал с недопуском на Евровидение-2017, который прошел в Киеве, российской певицы Юлии Самойловой. В этом году Россия не приняла участие в песенном конкурсе Евровидение в Киеве, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой запретили въезд в Украину из-за ее выступления в Крыму.

Трамп подписал закон о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против России, заявил вице-президент США Майк Пенс в Тбилиси, сообщили мировые СМИ. Он отметил, что в США желают отмены санкций, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств. Пенс добавил перед журналистами, что последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном.

Перестрелка в московском суде

Накануне в здании Мособлсуда произошла перестрелка. В результате нападения один сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, еще двое полицейских пострадали. Инцидент произошел в то время, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии.

Истребители НАТО перехватили российские самолеты

Истребители ВС Испании во вторник сопровождали российские самолеты МиГ-31 и Ан-26 недалеко от границ Эстонии и случайно оказались при этом в воздушном пространстве Финляндии, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. По его словам, "финские истребители также поднялись в воздух, чтобы перехватить самолеты, которые были идентифицированы как два российских МиГ-31 и один Ан-26".

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Именно 1 августа 1774 года английским ученым Джозефом Пристли был открыт химический элемент кислород. А в этот же день в 2010 году была обнаружена подводная река в Черном море.