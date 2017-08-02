Хроника 1 августа: изменения в бюджет, санкции США против РФ, стрельба в Мособлсуде

Людмила Калита, РИА Новости Украина
Во вторник, 1 августа, президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в госбюджет, Украина установила рекорд по экспорту зерновых и пустила с молотка арестованные российские танкеры. В этот же день ГПУ закрыла дело против Пашинского за стрельбу, а в Москве в суде произошла стрельба. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
Порошенко одобрил изменения в госбюджет
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". Порошенко отметил важность документа, поскольку, по его словам, значительная часть средств от перевыполнения бюджета будет направлена на поддержку социально уязвимых слоев населения и ряд приоритетных программ. Помимо этого гарант анонсировал завершение комплектации контрактной армии.
Украина установила рекорд по экспорту зерновых
По итогам 2016-2017 маркетингового года Украина установила новый абсолютный рекорд по экспорту зерновых — 43,9 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Института аграрной экономики. Поставки кукурузы составили 20,7 млн тонн, пшеницы — 17,5 млн тонн, ячменя — 5,4 млн тонн.
Киев пустил с молотка арестованные российские танкеры
Система электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ" продала два российских танкера "Ниагара" и "Борислав" за 10,1 млн гривен, сообщает Центр транспортных стратегий (ЦСТ). Ранее оба судна принадлежали ООО "Волго-Донское судовое агентство" (Волгоград, Россия). Компания задолжала 40,094 тыс. долларов фирме CYE PETROL TIC LTD STI (Стамбул, Турция) в качестве компенсации по уплате судебного сбора.
Пресс-конференция Саакашвили
Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, заявил, что не собирается получать гражданство других стран, так как считает себя гражданином Украины. Помимо этого на пресс-конференции по видеосвязи из США Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиций в Украине, а также желания занимать политические должности в стране.
В сети опубликован указ о лишении Саакашвили гражданства Украины
В распоряжении СМИ оказался указ президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Документ №196/2017 был подписан 26 июля. В нем сказано, что Саакашвили был лишен гражданства Украины в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статей 17 и 19 Закона "О гражданстве Украины".
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ГПУ закрыла дело против Пашинского за стрельбу
Генпрокуратура закрыла уголовное дело против народного депутата от Народного фронта, главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского. Речь идет о деле по факту стрельбы под Киевом прошлой зимой, когда Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.
Савченко призналась, что работала в сфере секс-услуг
Внефракционный народный депутат Надежда Савченко в молодости подрабатывала в службе "Секс по телефону". Об этом нардеп рассказала в интервью изданию "Главком". При этом она отметила, что такую работу осилит не каждый, а вот ей удалось благодаря "адекватному отношению ко всему". Савченко также рассказала, как разуверилась в том, что красота требует жертв.
Евровидение меняет правила после конкурса в Киеве
Организаторы международного песенного конкурса Евровидение разослали дополнительные правила участия с тремя нововведениями. Причина изменений — скандал с недопуском на Евровидение-2017, который прошел в Киеве, российской певицы Юлии Самойловой. В этом году Россия не приняла участие в песенном конкурсе Евровидение в Киеве, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой запретили въезд в Украину из-за ее выступления в Крыму.
Трамп подписал закон о санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против России, заявил вице-президент США Майк Пенс в Тбилиси, сообщили мировые СМИ. Он отметил, что в США желают отмены санкций, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств. Пенс добавил перед журналистами, что последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном.
Перестрелка в московском суде
Накануне в здании Мособлсуда произошла перестрелка. В результате нападения один сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, еще двое полицейских пострадали. Инцидент произошел в то время, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии.
Истребители НАТО перехватили российские самолеты
Истребители ВС Испании во вторник сопровождали российские самолеты МиГ-31 и Ан-26 недалеко от границ Эстонии и случайно оказались при этом в воздушном пространстве Финляндии, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. По его словам, "финские истребители также поднялись в воздух, чтобы перехватить самолеты, которые были идентифицированы как два российских МиГ-31 и один Ан-26".
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Именно 1 августа 1774 года английским ученым Джозефом Пристли был открыт химический элемент кислород. А в этот же день в 2010 году была обнаружена подводная река в Черном море.