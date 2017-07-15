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    Палата представителей США приняла оборонный бюджет

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    Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом. Конгрессмены в итоге одобрили финансирование в размере 696,5 миллиарда.
    Капитолий в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июл – РИА Новости Украина. Палата представителей конгресса США в пятницу приняла проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год (начинается 1 октября 2017 года) в размере почти 700 миллиардов долларов – больше, чем запрашивал Белый дом.

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    Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом. Конгрессмены в итоге одобрили финансирование в размере 696,5 миллиарда. Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.

    За документ высказались 344 члена палаты, против — 81.

    Агентство Рейтер уточняет, что законопроект предусматривает увеличение расходов на противоракетную оборону на 25%. Кроме того, на 2,4% будут повышены выплаты военнослужащим.

    В сенате США в настоящее время рассматривается свой проект оборонного бюджета, с которым должен быть согласован принятый в нижней палате документ. Если сенаторам удастся это сделать, законопроект будет направлен на подпись президенту страны.

    Ранее посольство Украины в США сообщало, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине в следующем году не менее 410,5 миллиона долларов на сектор обороны. Комитет по вопросам ассигнований палаты представителей Конгресса США представил проект "Закона об ассигнованиях на нужды государственного департамента, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год". По данным посольства, законопроектом предусматривается выделение средств, в том числе, на программы поддержки Украины.

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