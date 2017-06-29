наверх
29.06.201704:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Профильный комитет сената одобрил проект военного бюджета США

    (обновлено: )2
    Американская газета напоминает, что Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Профильный комитет сената конгресса США в среду одобрил проект военного бюджета страны на 2018 финансовый год, сообщила газета Hill.

    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell
    Что стоит за "оборонительными" соглашениями с США? Мнение эксперта

    По ее данным, сенатский комитет по делам вооруженных сил поддержал вариант, предусматривающий выделение на нужды Пентагона 640 миллиардов долларов. Еще 60 миллиардов долларов предлагается выделить на проведение военных операций за рубежом.

    Как заявил в связи с этим глава комитета республиканец Джон Маккейн, проект военного бюджета "начинает процесс восстановления американских вооруженных сил после шести лет ужасающих сокращений финансирования".

    Hill напоминает, что Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом.

    Профильный комитет по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса сейчас рассматривает проект бюджета, выделяющий на нужды Пентагона в общей сложности 696,5 миллиардов долларов.

    Ранее сообщалось, что США планируют предусмотреть военную поддержку Украины в бюджете на 2018 год и готовы рассмотреть предложения по увеличению помощи стране "в борьбе с российской агрессией". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Нашивка на военнослужащем ДНР. Архивное фото
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
    Взрыв авто в Киеве
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Игорь Гужва вышел на свободу под залог
    Дело Гужвы. Арест