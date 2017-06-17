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    В Афганистане ранены американские военные - Пентагон

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    Как сообщил РИА Новости представитель Пентагона, никто из военнослужащих США или НАТО не погиб. В результате инцидента погиб один афганский военнослужащий, еще один был ранен.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В Афганистане несколько американских военнослужащих получили ранения. Об этом заявил Пентагон.

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    Ранее агентство Рейтер со ссылкой на афганского военного представителя сообщило о гибели по меньшей мере четырех американских военнослужащих.

    "Нам известно об инциденте, который произошел на базе Кэмп-Шахин в Мазари-Шарифе примерно в 14.00 по местному времени. На данный момент мы можем подтвердить, что никто из военнослужащих США или НАТО не погиб. Были ранены американские военнослужащие", — сказал РИА Новости представитель Пентагона.

    Он отметил, что "в результате инцидента погиб один афганский военнослужащий, еще один был ранен".

    По его словам, по данному инциденту проводится расследование.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что Пентагон увеличит американский контингент в Афганистане на четыре тысячи военнослужащих.

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