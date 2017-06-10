Блокада Катара мешает планированию военных операций США - Пентагон

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Блокада Катара со стороны стран Персидского залива мешает долгосрочному планированию военных операций против террористической группировки "Исламское государство", которые Америка проводит с авиабазы в этой стране, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Несмотря на то, что в данный момент операции с авиабазы аль-Адид не прерывались, развитие событий мешает долгосрочному планированию", — сказал он.

На базе аль-Адид в Катаре размещено свыше 11 тысяч военнослужащих США и стран антитеррористической коалиции.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство выпустило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.