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    Блокада Катара мешает планированию военных операций США - Пентагон

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (29)

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    По словам официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, несмотря на то, что в данный момент операции с авиабазы аль-Адид на территории Катара не прерывались, развитие событий мешает долгосрочному планированию.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Блокада Катара со стороны стран Персидского залива мешает долгосрочному планированию военных операций против террористической группировки "Исламское государство", которые Америка проводит с авиабазы в этой стране, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

    Флаг Катара
    flickr.com/Juanedc
    Почти катарсис. Последствия дипломатической изоляции Катара

    "Несмотря на то, что в данный момент операции с авиабазы аль-Адид не прерывались, развитие событий мешает долгосрочному планированию", — сказал он.

    На базе аль-Адид в Катаре размещено свыше 11 тысяч военнослужащих США и стран антитеррористической коалиции.

    Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство выпустило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

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