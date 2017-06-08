Почти катарсис. Последствия дипломатической изоляции Катара

Владимир Матвеев, обозреватель

Катар – крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа.

С 5 июня Катар политически, дипломатически и экономически изолирован рядом соседей по Ближнему Востоку. Одновременно ряд стран Персидского залива закрыли свои границы с эмиратом. ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий прекратили сообщение с Катаром и высылают его дипломатов. Они поясняют свои действия "соображениями безопасности".

Официальная причина санкций — поддержка Катаром, который отошел от консенсуса стран Персидского залива по Ирану, терроризма. Однако, пока не ясно, как и кому именно она была оказана в контексте подобных обвинений, выдвигаемых экспертами и политиками ранее и сейчас в адрес самой Саудовской Аравии.

Отношения между Катаром и рядом его соседей ухудшились за последние несколько недель. Этому способствовали связи с Ираном, главным региональным соперником Саудовской Аравии и обвинениями Катара соседями по региону в "поддержке различных террористических и религиозных групп, которые нацелены на дестабилизацию региона".

Катар категорически отрицает эти обвинения.

Еще одна из причин кризиса — внутриполитическая борьба наследных принцев в регионе.

Наряду с этим, Катар сдержанно относится к нынешней антииранской эскалации, поддерживаемой его соседями и вдохновляемой президентом США Дональдом Трампом, "поскольку государство, которое совместно с Ираном владеет подводным газовым месторождением, не может позволить себе полностью сжечь мосты между ними", пишет Le Monde.

Согласно сообщению, прошедшему на минувшей неделе в ряде СМИ Саудовской Аравии и ОАЭ, на выпускном вечере военно-учебных заведений эмир Катара выступил против эскалации конфликта с Ираном.

Разрыв Саудовской Аравии и ОЭА с Катаром — это первое дипломатическое последствие арабо-американского саммита в Эр-Рияде, где Трамп обозначил новую "ось зла": Иран – ИГИЛ", пишет Le Monde.

Между тем, Трамп в ходе своего визита в Саудовскую Аравию «прикрыл» королевство от обвинений в распространении радикального исламизма, перенаправив обвинения в поддержке терроризма на Иран, пишет Фарид Закария в статье для The Washington Post. Он напомнил, что факты поддержки Саудовской Аравией исламского терроризма также хорошо известны.

Согласно Chronicles, президент не может не знать, что Саудовская Аравия является "глобальным центром" продвижения и финансирования исламистского экстремизма.

Одним из главных результатов визита Трампа стало подписание между Эр-Риядом и Вашингтоном контракта на поставки оружия на сумму 110 миллиардов долларов. Саудовцы обещали также инвестировать в проекты на территории США 40 миллиардов долларов.

Также поступала информация о договоренности по формированию к 2018 году "ближневосточной коалиции" со штаб-квартирой в Эр-Рияде. Она создается, по сути, на основе религиозного принципа, когда США намерены работать с правительствами суннитских стран, собирая всех недовольных в регионе.

Напомним, исламская Республика Иран, возглавляемая шиитами, является основным региональным конкурентом Саудовской Аравии, которой управляют сунниты. Эти два крупных экспортера нефти поддерживают противоположные стороны в нескольких конфликтах, в том числе в Сирии.

По словам аналитиков, Саудовская Аравия и ее союзники хотят показать Катару — стране, численность населения которой составляет 2,6 миллиона человек — что "он пытается играть не в своей стратегической весовой категории", пишет Bloomberg.

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В этом контексте, важно, что решение Трампа о том, что США выходят из Парижского соглашения по климату указывает на желание США "разрешить поиск нефти и природного газа на большей части своей территории", подчеркивает Investing.com.

Еще одним немаловажным фактором по возможной газовой блокаде является то, что основным партнером Катара по СПГ является американский нефтегигант Exxon Mobil. Как заявили в компании, политическое противостояние не повлияло в Катаре на добычу газа и на экспорт СПГ, который осуществляется по долгосрочным контрактам.

Однако, споры между странами Персидского залива могут ограничить их привлекательность для иностранных инвесторов. Еще до визита Трампа представители Citigroup отметили, что рост напряженности в отношениях между США и Ираном может оказать "существенное" влияние на нефтяные и финансовые рынки. Ценные бумаги Катара потеряли 5% стоимости Bloomberg.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный рейтинг Катара до "AA-" с "АА", говорится в сообщении (S&P).

Угроза войны сегодня невелика, поскольку участники нынешнего конфликта — Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ с одной стороны, и Катар с другой являются военными союзниками США в регионе. Между тем, единственной гарантией выживания Катара на данный момент является американская авиабаза Эль-Удейд, расположенная к западу от Дохи.

Предположительно, Администрация Трампа принуждает Катар к более тесному сотрудничеству. Стабилизировать ситуацию на мировом рынке может более тесное сотрудничество Дохи и США. Ведь, когда в 2003 году Саудовская Аравия отказалась разместить на своей территории американский центр управления действиями авиации в регионе, Катар предложил свои услуги, пишет Bloomberg.

Согласно The Giuardian, высокопоставленный военный США сказал об отсутствии планов "изменить нашу позицию в Катаре", относительно дипломатического кризиса.

Между тем, парламент Турции, которая имеет военную базу в Катаре, одобрил законопроект, разрешающий размещения дополнительных турецких военных на базе в Катаре, сообщает Hurriyet daily news. Еще один законопроект, одобренный парламентом, предусматривает военное сотрудничество двух стран.

США в значительной мере контролируют ситуацию, что передалось и нефтяным трейдерам. Быстрое успокоение нефтяного рынка отражает тот факт, что Катар хотя и входит в ОПЕК, но не является крупным нефтепроизводителем. В апреле он добывал 618 000 баррелей в день, около 2% совокупной добычи картеля.

Однако Катар – крупнейший игрок на мировом рынке СПГ. По данным Международного газового союза, в минувшем году страна экспортировала около 30% мировых поставок СПГ.

После Ирана и России Катар обладает третьими по объему в мире запасами газа, а также является крупнейшим на планете экспортером сжиженного газа (СПГ). Однако, по мнению экспертов, еще рано оценивать последствия конфликта для рынка поставок СПГ.

Особенностью Катара является то, что он, не имея в настоящее время газопроводов, полностью сконцентрировался на производстве сжиженного природного газа (СПГ). Отсюда обширная география поставок – США, Южная Америка, Европа, Азия.

В случае обострения конкурентной борьбы, вплоть до отстранения Катара из списков поставщиков СПГ, в выигрыше окажутся Австралия, Норвегия, Нигерия и США. Перед Катаром стоит проблема, связанная с добычей сланцевого газа в США.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация высвечивает тенденцию к переделу мирового рынка газа, обострение конкуренции в поставках при включении в работу большего количества СПГ-терминалов.

Ситуация вокруг Катара может поставить под сомнение возможность выполнения соглашения ОПЕК, а также добавить проблем крупнейшим мировым трейдерам газа.

По мнению аналитиков, ценой разрыва отношений с Катаром может стать увеличение темпов добычи нефти Дохой, которая откажется соблюдать соглашение по сокращению производства. Этот шаг, возможно, подтолкнет другие страны ОПЕК к защите своей доли рынка и увеличению производства, что в свою очередь "приведет к краху соглашения по снижению добычи нефти", пишет Argaam.

Администрация Трампа, по сути, принуждает Катар к коррекции его позиции в соответствии с новым проамериканским альянсом. США и союзники полагают, что после того, как Катар пойдет на "компромиссы", кризис будет преодолен.