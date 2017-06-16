Пентагон направит в Афганистан еще 4 тысячи американских военных - СМИ

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Пентагон увеличит американский контингент в Афганистане на четыре тысячи военнослужащих, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в Белом доме.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия по определению численности американского военного контингента в Афганистане. Сейчас она составляет около 8,4 тысячи военнослужащих.

По данным агентства, об отправке в Афганистан дополнительных четырех тысяч американских солдат будет объявлено на следующей неделе.

В то же время представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил агентству Рейтер, что решение о численности дополнительных войск еще не принято.

В мае сообщалось, что США могут в ближайшие недели усилить свою военную роль в Афганистане. Как сообщил один из чиновников, новая стратегия является результатом проведенного анализа ситуации, который был основан на стремлении Трампа изменить ухудшающуюся ситуацию в Афганистане.