The National Interest: почему летальное оружие США не поможет Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Вашингтоне несколько недель ходили слухи о том, что Госдепартамент и Пентагон хотят добиться от президента поставок оружия в Украину, и вот в четверг министр обороны Джеймс Мэттис подтвердил, что Белый дом прорабатывает этот вопрос, пишет в статье для The National Interest исследователь-аналитик Института Чарльза Коха Джули Томпсон.

"Президент Трамп должен отвергнуть любое предложение такого рода. Соединенные Штаты уже выделили Украине 750 миллионов долларов, но никакой отдачи пока не видно. Поставки летального оружия ухудшат отношения с Россией и настроят против США их натовских союзников, которые предпочитают урегулировать этот конфликт дипломатическими средствами", — полагает эксперт.

"Американская помощь поступает в рамках Инициативы по обеспечению европейской безопасности… В 2015 финансовом году был создан фонд на 175 миллионов долларов, средства из которого поделили между собой Украина и три прибалтийских государства. А в 2017 финансовом году в рамках этой инициативы подготовлена заявка, предусматривающая среди прочего выделение 5,6 миллиона долларов на "разработку долгосрочной модели по созданию украинских сил специального назначения", — напоминает автор статьи.

"На этом ассигнования в рамках Инициативы по обеспечению европейской безопасности вряд ли прекратятся. В последнем предложении по этой инициативе изложена заявка на выделение Украине 150 миллионов долларов "для дальнейшей подготовки, оснащения и оказания советнической помощи в целях повышения возможностей Украины по проведению внутренних оборонительных операций", — отмечает Джули Томпсон.

"И каких же успехов добилась Украина, получив от американских щедрот миллионы долларов? Почти никаких. Американская помощь зачастую не приносит никакой пользы", — продолжает американский исследователь-аналитик.

"В декабре агентство Reuters сообщило о том, что русские со своей аппаратурой провели хакерскую атаку против беспилотников Raven RQ-11B общей стоимостью 12 миллионов долларов, из-за чего они стали бесполезны и даже опасны для украинских войск. Хакеры при помощи этих дронов даже организовали наблюдение за позициями украинских военных. Но несмотря на столь громкий провал, американцы этой весной продолжали учить украинских солдат применению поставленных беспилотников", — напоминает автор статьи.

"Соединенные Штаты в 2015 году также поставили в Украину армейские вседорожники "Хаммер", но эти машины были выпущены в 1980-х и 1990-х годах. Некоторые прибыли с пластиковыми дверями и окнами, из-за чего защита у солдат оказалась нулевой. Некоторые сломались, проехав несколько сотен километров, что стало результатом "слишком длительного хранения на складах", — продолжает Джули Томпсон.

"Если поставить больше оружия, это не улучшит ситуацию. Отношения между США и Россией уже опустились до самой низкой отметки. А поставки нового оружия в Украину только усилят напряженность и создадут дополнительные риски, не принеся Соединенным Штатам никакой выгоды", — полагает исследователь-аналитик.

"Более того, Россия остается мощным ядерным государством, а поэтому противодействие ее ключевым стратегическим интересам нецелесообразно. В итоге конфликт может стать еще более кровопролитным. Иными словами, Россия обладает тем, что ученые называют "эскалационным доминированием" над Украиной. Имеется в виду, что у Москвы всегда будет более сильная и крупная армия, чем у Украины. И новое оружие вряд ли изменит соотношение сил в этом конфликте", — пишет автор публикации.

"Более того, Россия всегда будет больше заинтересована в Украине, чем США. Украина — это не только глубокий тыл России; она долгое время была составной частью Российской империи, а затем Советского Союза. А поскольку российские руководители полагают, что на Украине поставлены на карту главнейшие стратегические интересы Москвы, они вряд ли пойдут на уступки, даже если Соединенные Штаты попытаются "обескровить Россию, взяв ее измором", — продолжает Джули Томпсон.

"Безусловно, есть среди сторонников плана администрации Трампа и те, кто говорит, что он предназначен для сдерживания агрессивных действий Москвы. Но такое сдерживание уже потерпело неудачу. На самом деле, эти сторонники имеют в виду, что они хотят принудить Россию, однако мы не знаем, к чему именно они намерены ее принудить", — отмечает исследователь-аналитик Института Чарльза Коха.

"Военного решения украинских проблем нет, и лучше всего их решать дипломатическим путем. Более того, Украина не является членом НАТО, и Соединенные Штаты не связаны обязательством по оказанию ей помощи. Украина должна искать другие пути решения своих проблем", — полагает автор статьи.

"Направляя летальное оружие в Украину, Соединенные Штаты также поставят себя в неловкое положение перед своими союзниками по НАТО. Такие союзники как Франция и Германия признают российскую точку зрения на поставки оружия Украине и неоднократно заявляли, что предоставление этой стране летальной помощи станет "опасной и перманентной эскалацией", направленной против России", — напоминает Джули Томпсон.

"Надо сказать, что Франция и Германия по-прежнему призывают к урегулированию путем переговоров, и очередной такой призыв прозвучал не далее как в прошлом месяце. Поэтому "министры обороны Германии, Франции и других западноевропейских стран не присутствовали" на мероприятиях, прошедших во время визита Мэттиса в Украину. И непонятно, каким образом летальная помощь может ускорить дипломатическое урегулирование", — продолжает автор статьи.

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"Конфликт в Украине — это трагедия, но Соединенные Штаты мало что могут сделать. Более того, безопасность Украины никак не связана с основополагающими интересами безопасности США. Президент Трамп не должен отправлять в Украину летальное оружие, — наоборот, он должен избегать дальнейшего втягивания Америки в этот конфликт", — полагает исследователь-аналитик Института.