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13.08.201711:36
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    Иран резко увеличил бюджет ракетной программы после санкций США

    (обновлено: )95
    В парламенте Ирана сообщили, что одобренный в воскресенье законопроект направлен на "противостояние террористическим и авантюристки действиям США в регионе".
    Парламент Ирана
    twitter.com/PDChina

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США, сообщает агентство Франс Пресс.

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    "Американцы должны знать, что это был наш первый шаг", — цитирует агентство спикера парламента Али Лариджани. По его словам, одобренный в воскресенье законопроект направлен на "противостояние террористическим и авантюристки действиям США в регионе".

    Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

    При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.

    По данным агентства IRNA, в поддержку законопроекта проголосовали 240 из 247 парламентариев.

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