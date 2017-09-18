Корнейчук: в Вашингтоне не доверяют торгующемуся Порошенко

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" заявил, что у Украины сейчас нет времени на создание Антикоррупционного суда.

"В чьих странах есть антикоррупционный суд? Возможно, во Франции, в Польше, в Швеции, в Германии, в США? Где есть антикоррупционный суд? Есть он в странах, которые демонстрируют хорошие результаты в борьбе с коррупцией? В Кении, например, в Уганде, в Малайзии…", — подчеркнул Порошенко.

Вместе с тем он заявил о наличии альтернативы, сосредоточив внимание на Антикоррупционной палате. По его мнению, палату можно создать в течение месяца, а на антикоррупционный суд уйдут годы.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук, анализируя заявление главы государства, отметил, что у Порошенко есть несколько причин для создания в первую очередь Антикоррупционной палаты, а позднее — антикоррупционного суда. Одна из них заключается в том, что гарант пытается "торговаться" с Вашингтоном, однако там украинскому президенту не доверяют.

"Во-первых, Порошенко пытается торговаться с республиканцами в той же манере, как он делал при демократах. Принцип прост: максимально выманивать деньги МВФ в обмен на оттягивание выполнения всех реформ. Чтобы было чем торговаться дальше", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Как уточнил эксперт, весной президент обменял транш Международного валютного фонда на устранение с поста главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

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"При этом за ее отставку он хочет еще денег и считает, что этого (плюс — пенсионная реформа) достаточно для нового транша. В предыдущие годы Порошенко также обменивал на деньги МВФ создание НАБУ и отставку Шокина (Виктор Шокин — Ред.). Теперь же за антикоррупционный суд Порошенко хочет получить сразу несколько траншей от американцев.

Понятно, что деньги МВФ даются на "распил" власти", — добавил Корнейчук.

Политаналитик также объяснил, чем выгодно Порошенко затягивание процесса создания антикоррупционного суда.

"Во-вторых, Порошенко максимально хочет оттянуть создание антикоррупционного суда, поскольку у американцев появится для него, помимо НАБУ, еще один "кнут". Пока Порошенко нашел механизм, как можно "тормозить" НАБУ — через подконтрольные суды. Однако стоит получить американцам еще и свой антикоррупционный суд — и есть высокая опасность, что Вашингтон за плохое поведение Киева займется ближайшим окружением Порошенко. Если не им самим. И достаточно будет вынести пару судебных решений, чтобы рухнула вся вертикаль власти Порошенко. А Вашингтон получил бы официальный аргумент не поддерживать Порошенко в 2019-м", — сообщил Корнейчук.

Порошенко, как акцентировал эксперт, пытается торговаться с США, показывая, что он готов выполнять "Минск" и "хорошо себя вести".

"Вопрос: какую позицию займут в Вашингтоне? Там не доверяют Порошенко. И понимают, что он в любой момент может обмануть и сорвать "Минск". Поэтому вряд ли там захотят отказываться от такого полезного "рычага давления", как антикоррупционый суд…", — резюмировал аналитик.