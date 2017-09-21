Военное положение по-новому: закон о реинтеграции Донбасса

facebook.com/GeneralStaff.ua

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Таинственный законопроект

На четвертый год войны украинские власти таки задумались о возвращении Донбасса, взявшись за разработку специального закона. Однако сам документ, как и стратегия возвращения Донбасса, официально не разглашались, но в СМИ таки просочились – на этот раз полный текст.

Опубликовали полный текст, который включает заключительные и переходные положения, журналисты РБК-Украина. Сообщается, что документ передала изданию вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Читайте также: Закон о реинтеграции Донбасса… последние штрихи

По ее словам, проект был подготовлен в Администрации президента, переведен на английский язык и направлен в посольства западных стран для "визирования". Попал документ к вице-спикеру около двух недель назад.

Подробнее о том, что скрывают переходные положения законопроекта, — в обзоре РИА Новости Украина.

Что скрывают переходные положения

В заключительных положениях законопроекта отмечается, что с момента вступления в силу закона Кабмин обязан в течение месяца привести в соответствие необходимые правовые акты.

Изменения коснутся Закона "О военно-гражданских администрациях". Новый документ меняет сроки полномочий поселковых, районных и областных военно-гражданских администраций (ВГА). Их полномочия будут заканчиваться в один день с окончанием действия закона "О правовом режиме военного положения", а не как сейчас — спустя 6 месяцев после окончания АТО.

Будет изменен и Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Особый порядок на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей будет введен временно на год со дня вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса.

В Законе "О правовом режиме военного положения", предлагают уточнить, что созданные ВГА и РГА осуществляют полномочия до первого заседания совета, выбранного после отмены военного положения, а не сразу после отмены его как сейчас.

Также предлагается дополнить 4 статью закона пунктом о том, что президент указом о введении ВГА прекращает полномочия областного совета, его исполкома, должностных лиц или госслужащих в органах местного самоуправления. Также президентский указ прекращает полномочия райсовета, поселковых, городских, сельских советов.

Кроме того, статью о введении военного положения предлагается дополнить параграфом о праве главы государства вводить военное положение и в других регионах страны, а не только в районе АТО, а также прекращать там деятельность администраций и вводить ВГА!

Читайте также: Agora Vox: Киев делает заявку на войну

Также глава государства сможет прекращать на этих территориях работу органов местного самоуправления и вводить военные администрации.

Полный текст документа можно смотреть здесь.

Как отмечается, в случае введения военного положения "для восстановления суверенитета Украины" над территорией Донецкой и Луганской областей, полномочия всех органов власти, согласно законопроекту, прекращаются. В частности, прекращается и действие военных администраций.

А руководство такими территориями переходит к совместному оперативному штабу ВСУ под общим командованием Генштаба.

Также вносятся изменения и в закон "О ветеранах войны и гарантиях их соцзащиты". Кабмин должен разработать порядок предоставления статуса ветеранов войны лицам, участвующим в АТО, а также принимающим участие в поддержании нацбезопасности в Донецкой и Луганской области.

Кроме того, будет расширен список лиц, которые смогут получить статус инвалида войны.

В частности, этот статус смогут получить: резервисты, военные в отставке, действующие военные, служащие органов власти, отвечающие за налогообложение, таможенный контроль, а также сотрудники МВД, ГСЧС, других военизированных законных формирований, которые защищали суверенитет и независимость Украины и стали инвалидами в результате травмы, сотрясения мозга и увечья, "нанесенных при непосредственном участии в борьбе с терроризмом".

Кроме того, предусматривается предоставление статуса инвалида войны добровольцам, в том числе волонтерам.

Риски законопроекта

В то же время вице-спикер Рады Оксана Сыроид обратила внимание на то, что в законопроекте не упоминается о Крыме, "но несмотря на это, предлагается утвердить, что началом оккупации украинской территории есть 20 февраля, когда началась оккупация Крыма".

Также, по ее словам, в проекте нет четкого обозначения, что "Россия оккупировала часть Донбасса, а только говорится о том, что она осуществляет вооруженную агрессию и временную оккупацию".

Читайте также: Операция реинтеграция. Текст таинственного закона о Донбассе

Еще вице-спикер обращает внимание на две основные угрозы проекта, заложенные в заключительных и переходных положениях документа. Во-первых, речь идет о введении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донбасса на год (предусмотренного законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей") с момента вступления закона о реинтеграции Донбасса в силу.

Напомним, так называемый закон об особом статусе Донбасса вступил в силу 18 октября 2014 года. Срок его действия — три года. То есть, 18 октября этого года его действие должно прекратиться.

Вторая угроза кроется в предоставлении президенту полномочий останавливать деятельность органов местного самоуправления на время введения военного положения, причем не обязательно даже только на территориях, где такое военное положение введено.

Парламентарий говорит, что такая норма противоречит Конституции. Напомним, статья 7 Конституции Украины говорит о том, что "В Украине признается и гарантируется местное самоуправление".

Дипломат Александр Хара указывает на то, что в проекте закона о реинтеграции Донбасса предусмотрены обязательства Украины взять на себя все бремя социальных выплат, а также восстановления неподконтрольной территории.

"По международному праву это обязанность страны-оккупанта. В случае с Крымом, такой правовой статус был определен, а с Донбассом — нет", — цитирует его "Обозреватель".

***

Напомним, после того, как Порошенко 14 июня 2017 года впервые объявил о разработке законопроекта, документ сразу вызвал бурные обсуждения, а вокруг него возникло множество версий.

Однако никакой конкретики от официальных властей тогда не последовало. Деталей того, каким именно президент видит воссоединение Украины с неподконтрольными районами, он тогда не раскрыл, но заверил, что процесс будет базироваться на Минских соглашениях.

Примечательно, что накануне спича президента, этой темы коснулся и секретарь СНБО Александр Турчинов. Правда, в контексте необходимости замены АТО и перехода к новому формату защиты страны. Отмечалось, что Киев намерен юридически закрепить понятие "гибридной войны РФ", что позволит обосновать применение армии в этом регионе. В Киеве считают, что законопроект о реинтеграции Донбасса определит правовой статус отдельных районов Луганской и Донецкой областей, признав их "оккупированными".

Как сообщалось, законопроект о реинтеграции Донбасса признает ОРДЛО оккупированными территориями и дает право президенту ввести военное положение, что сразу наделало немало шуму на фоне очередного обострения ситуация в Донбассе.

Особенностью законопроекта является то, что документ впервые вводит в украинский юридический обиход понятие "страны-агрессора".

Кроме того, законопроект отходит от понятия Антитеррористической операции, заменяя понятием "самооборона Украины" в соответствие с 51-й статьей Устава ООН.

По мнению властей, это решает юридическую коллизию с применением Вооруженных сил и Нацгвардии в зоне конфликта. Как известно, формат АТО предполагает участие в силовых операциях лишь сил специальных операций СБУ. В то же время подчеркивалось, что формат "самообороны Украины" не имеет ничего общего с введением военного положения и тем более с объявлением войны.

Законопроект также позволит формировать оперативный штаб. Этот оперативный штаб будет подчиняться президенту Украины, как верховному главнокомандующему, а также Генштаба.

По материалам из открытых источников интернет