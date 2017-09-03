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    Аналитика и комментарии

    Agora Vox: Киев делает заявку на войну

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (41)

    (обновлено: )1587361
    Введение Киевом на законодательном уровне понятия Россия - "страна-агрессор" поможет украинским властям назвать свои действия в Донбассе "самообороной" в контексте все более вероятного предоставления Киеву оружия.
    Танки ВСУ. Архивное фото
    УНИАН

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Журналистка Кристель Неан пишет во французском издании Agora Vox, что украинский парламент, вероятно, примет вариант закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия открыто называется "страной-агрессором", а обе народные республики — "оккупированными территориями".

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    "Закон создаст условия для применения против них военной силы и введения военного положения. Это также позволит заткнуть рты всем несогласным или даже на совершенно законных основаниях устранить всех, кто мечтает свергнуть Порошенко: Авакова, Тимошенко, Турчинова", пишет издание.

    По словам представительницы президента Украины в парламенте Ирины Луценко, законопроект практически готов к передаче в парламент. "Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является агрессором", — сказала она.

    Между тем, Киев не желает утрачивать средства МВФ, регламент которого запрещает предоставление средств стране, ведущей войну. В связи с этим, Киеву придется прописать в законе ссылку на статью 51 Устава ООН о самообороне. В таком случае, Украина будет "защищаться", а не "воевать".

    "Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это не война, а самооборона. Это для того, чтобы Международный валютный фонд нам давал средства, чтобы привлекать инвесторов", цитирует Ирину Луценко издание.

    По мнению Неан, дело в том, что "американским неоконсерваторам надоел статус-кво минских соглашений, и они проигрывают войну в Сирии: их марионетки из "Исламского государства" уничтожаются сирийской армией при поддержке российской авиации". "Поэтому им нужно разжечь другое пожарище и дистанционно навязать России войну. Она жизненно важна для них, потому что без нее вся американская система рухнет", пишет французское издание.

    При этом Порошенко, по словам Неан, вынужден будет "разжечь огонь". А указанный закон позволит Украине "избавиться от ответственности за военные преступления в Донбассе и переложить всю вину на государство-агрессор".

    Этот законопроект назван "плевком в сторону здравого смысла", не говоря о работающих и живущих в России украинских иммигрантах, которые (как и их оставшиеся в Украине семьи) "окажутся в очень сложной и странной ситуации". Признание России агрессором равнозначно одностороннему выходу из Минских соглашений.

    Отмечается, что после парада войск НАТО и "бредовых заявлений американских официальных лиц о воображаемой российской агрессии в Донбассе и необходимости для России вывести оттуда войска, которых там в помине не было, все ждут, какую форму примет это объявление войны".

    Александра Решмедилова о законопроекте по реинтеграции Донбасса. Видео
    Канал на Youtube РИА Новости Украина
    Видео. Решмедилова о законопроекте про реинтеграцию Донбасса

    Напомним, США присоединяются к переговорам по Донбассу. Контакты с Киевом и Москвой происходят на фоне все более вероятного предоставления Киеву современного оружия.

    Во время празднования 26-й годовщины независимости Украины в Киеве 24 августа произошло беспрецедентное событие: в праздничном параде приняли участие военнослужащие НАТО. Более того, впервые за годы независимости Украины за парадом наблюдали министры обороны нескольких стран-членов НАТО, в частности, был и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

    При этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, согласно СМИ, заявляет, что министр обороны США Мэттис в ходе своего визита в Украину 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины.

    Как отмечает Неан, несмотря на вступление в силу нового перемирия в полночь 25 августа, "перспектив мира в Донбассе все еще не видно".

    "Поддерживая сумасшедшую риторику Киева о российской агрессии, Волкер толкает Украину в пучину русофобского безумия и провоцирует ее на воинственные заявления", пишет журналистка в другой статье во французском издании.

    При этом отмечается, что "Украина не только не соблюдает новое перемирие к началу учебного года (33 нарушения с понедельника по вторник с 84 выпущенными в направлении ДНР снарядами), но и намеревается усилить экономическую блокаду, на этот раз с Россией".

    Журналистка пишет, что "радикалы готовы перекрыть все поставки угля из России на Украину. А когда украинцы будут страдать зимой от холода или перебоев с электричеством, киевская пропаганда скажет им, что во всем виновата Москва".

    США "подливают масла в огонь" поставками "оборонительного" оружия, некоторые образчики которого, согласно данным журналистки, уже появились в Донбассе. Тем не менее с учетом того, как быстро Украина теряет оружие и солдат (дезертирство, алкоголизм, стычки регулярных частей с неонацистскими батальонами), ситуация складывается для нее не лучшим образом.

    Президент Украина Петр Порошенко и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
    president.gov.ua
    Украина - не Европа. (с) Юнкер

    При этом Россия "не даст Украине и НАТО предлога для оправдания войны с Россией". ДНР и ЛНР "вполне по силам дать отпор украинской армии, которая окончательно обломает зубы о народное ополчение в донбасском котле", отмечает Неан.

    В связи с "провальностью" американо-украинского плана, некоторые лидеры ЕС осознали, что пришло время "дистанцироваться от украинского болота". Тему открыл Европарламент с заявлением о необходимости рассмотреть проблему распространения неонацизма на Украине.

    Кроме того, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер осадил президента Украины, который недавно сказал, что "Украина — это почти Евросоюз, и это НАТО". "Это не так. На данный момент это не то, не другое. Нужно, чтобы это все понимали".

    "В настоящий момент в мире идут 60 войн, но ни одной из них нет на европейской территории, если не считать Украину", уточнил он. Иными словами — "если Украина хочет объявить войну России, то, пожалуйста, без нас". По его словам, "нужно найти средство для диалога с Россией по нашему общему будущему".

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    Отмечая, что "опоры Украины и ее покровителя США все больше расшатываются, и такая системная нестабильность может привести лишь к войне или краху", журналистка пишет, что «если некоторые не в меру "воинственные личности готовы утянуть вслед за ними ЕС и НАТО", другие, судя по всему, "не горят желанием пожертвовать собой ради американских интересов".

    Прогнозируя, что "в ближайшие недели после принятия украинским парламентом нового закона стоит ожидать атак под чужим флагом", с помощью которых "Киев будет оправдывать наступление на ДНР и ЛНР во имя так называемой самообороны Украины, которая является разрешением на геноцид собственного населения под прикрытием российской агрессии и выдуманной оккупации", Неан выражает уверенность, что "международным инстанциям пора очнуться" и "положить конец этому безумию, пока не стало слишком поздно".

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