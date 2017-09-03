Agora Vox: Киев делает заявку на войну

Владимир Матвеев, обозреватель

Журналистка Кристель Неан пишет во французском издании Agora Vox, что украинский парламент, вероятно, примет вариант закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия открыто называется "страной-агрессором", а обе народные республики — "оккупированными территориями".

"Закон создаст условия для применения против них военной силы и введения военного положения. Это также позволит заткнуть рты всем несогласным или даже на совершенно законных основаниях устранить всех, кто мечтает свергнуть Порошенко: Авакова, Тимошенко, Турчинова", пишет издание.

По словам представительницы президента Украины в парламенте Ирины Луценко, законопроект практически готов к передаче в парламент. "Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является агрессором", — сказала она.

Между тем, Киев не желает утрачивать средства МВФ, регламент которого запрещает предоставление средств стране, ведущей войну. В связи с этим, Киеву придется прописать в законе ссылку на статью 51 Устава ООН о самообороне. В таком случае, Украина будет "защищаться", а не "воевать".

"Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это не война, а самооборона. Это для того, чтобы Международный валютный фонд нам давал средства, чтобы привлекать инвесторов", цитирует Ирину Луценко издание.

По мнению Неан, дело в том, что "американским неоконсерваторам надоел статус-кво минских соглашений, и они проигрывают войну в Сирии: их марионетки из "Исламского государства" уничтожаются сирийской армией при поддержке российской авиации". "Поэтому им нужно разжечь другое пожарище и дистанционно навязать России войну. Она жизненно важна для них, потому что без нее вся американская система рухнет", пишет французское издание.

При этом Порошенко, по словам Неан, вынужден будет "разжечь огонь". А указанный закон позволит Украине "избавиться от ответственности за военные преступления в Донбассе и переложить всю вину на государство-агрессор".

Этот законопроект назван "плевком в сторону здравого смысла", не говоря о работающих и живущих в России украинских иммигрантах, которые (как и их оставшиеся в Украине семьи) "окажутся в очень сложной и странной ситуации". Признание России агрессором равнозначно одностороннему выходу из Минских соглашений.

Отмечается, что после парада войск НАТО и "бредовых заявлений американских официальных лиц о воображаемой российской агрессии в Донбассе и необходимости для России вывести оттуда войска, которых там в помине не было, все ждут, какую форму примет это объявление войны".

Напомним, США присоединяются к переговорам по Донбассу. Контакты с Киевом и Москвой происходят на фоне все более вероятного предоставления Киеву современного оружия.

Во время празднования 26-й годовщины независимости Украины в Киеве 24 августа произошло беспрецедентное событие: в праздничном параде приняли участие военнослужащие НАТО. Более того, впервые за годы независимости Украины за парадом наблюдали министры обороны нескольких стран-членов НАТО, в частности, был и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

При этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, согласно СМИ, заявляет, что министр обороны США Мэттис в ходе своего визита в Украину 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины.

Как отмечает Неан, несмотря на вступление в силу нового перемирия в полночь 25 августа, "перспектив мира в Донбассе все еще не видно".

"Поддерживая сумасшедшую риторику Киева о российской агрессии, Волкер толкает Украину в пучину русофобского безумия и провоцирует ее на воинственные заявления", пишет журналистка в другой статье во французском издании.

При этом отмечается, что "Украина не только не соблюдает новое перемирие к началу учебного года (33 нарушения с понедельника по вторник с 84 выпущенными в направлении ДНР снарядами), но и намеревается усилить экономическую блокаду, на этот раз с Россией".

Журналистка пишет, что "радикалы готовы перекрыть все поставки угля из России на Украину. А когда украинцы будут страдать зимой от холода или перебоев с электричеством, киевская пропаганда скажет им, что во всем виновата Москва".

США "подливают масла в огонь" поставками "оборонительного" оружия, некоторые образчики которого, согласно данным журналистки, уже появились в Донбассе. Тем не менее с учетом того, как быстро Украина теряет оружие и солдат (дезертирство, алкоголизм, стычки регулярных частей с неонацистскими батальонами), ситуация складывается для нее не лучшим образом.

При этом Россия "не даст Украине и НАТО предлога для оправдания войны с Россией". ДНР и ЛНР "вполне по силам дать отпор украинской армии, которая окончательно обломает зубы о народное ополчение в донбасском котле", отмечает Неан.

В связи с "провальностью" американо-украинского плана, некоторые лидеры ЕС осознали, что пришло время "дистанцироваться от украинского болота". Тему открыл Европарламент с заявлением о необходимости рассмотреть проблему распространения неонацизма на Украине.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер осадил президента Украины, который недавно сказал, что "Украина — это почти Евросоюз, и это НАТО". "Это не так. На данный момент это не то, не другое. Нужно, чтобы это все понимали".

"В настоящий момент в мире идут 60 войн, но ни одной из них нет на европейской территории, если не считать Украину", уточнил он. Иными словами — "если Украина хочет объявить войну России, то, пожалуйста, без нас". По его словам, "нужно найти средство для диалога с Россией по нашему общему будущему".

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Отмечая, что "опоры Украины и ее покровителя США все больше расшатываются, и такая системная нестабильность может привести лишь к войне или краху", журналистка пишет, что «если некоторые не в меру "воинственные личности готовы утянуть вслед за ними ЕС и НАТО", другие, судя по всему, "не горят желанием пожертвовать собой ради американских интересов".

Прогнозируя, что "в ближайшие недели после принятия украинским парламентом нового закона стоит ожидать атак под чужим флагом", с помощью которых "Киев будет оправдывать наступление на ДНР и ЛНР во имя так называемой самообороны Украины, которая является разрешением на геноцид собственного населения под прикрытием российской агрессии и выдуманной оккупации", Неан выражает уверенность, что "международным инстанциям пора очнуться" и "положить конец этому безумию, пока не стало слишком поздно".