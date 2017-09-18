Погребинский: у властей нет цели реинтегрировать Донбасс

"Если бы целью украинской власти была задача реинтегрировать эти территории (территории самопровозглашенных республик Донбасса — Ред.), даже про Крым не говорю, ну разве они бы вводили это тотальное исключение русского языка? Совершенно понятно, что таких целей нет. Иначе они бы подождали до лучших времен, а потом может…", — заявил политолог на пресс-конференции РИА Новости Украина.

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Напомним, текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается Администрация президента Украины. Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".