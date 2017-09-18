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    Политика

    Погребинский: у властей нет цели реинтегрировать Донбасс

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    (обновлено: )41350
    По словам политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии, если бы у украинской власти была бы цель реинтегрировать неподконтрольные территории Донбасса, они бы не вводили тотальное вытеснение русского языка из школ.
    РИА Новости Украина

    "Если бы целью украинской власти была задача реинтегрировать эти территории (территории самопровозглашенных республик Донбасса — Ред.), даже про Крым не говорю, ну разве они бы вводили это тотальное исключение русского языка? Совершенно понятно, что таких целей нет. Иначе они бы подождали до лучших времен, а потом может…", — заявил политолог на пресс-конференции РИА Новости Украина.

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    Напомним, текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается Администрация президента Украины. Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

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