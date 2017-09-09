Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса - это сценарий замораживания конфликта

"Потому что если он (закон о реинтеграции Донбасса — Ред.) будет принят, никакой реинтеграции Донбасса мы не увидим. По факту мы получим тот сценарий, который мы видим на примере Карабаха или Приднестровья", – сообщил Золотарев, добавив, однако, что есть ряд моментов, показывающих, что "лед тронулся".

По мнению эксперта, любой конфликт начинается с дегуманизации противника, "потому что "сепара" или "майданутого" убивать легче, чем такого же, как ты".

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"Пока не будет осуществлен реверс пропагандисткой машины… Давайте хотя бы говорить не "террорист", а "сепаратист". Кейс Сыроид оказался скандальным, но все-таки надо набраться смелости и называть вещи своими именами. И если мы хотим мирного урегулирования, надо тогда постараться увидеть в противоположной стороне тех людей, с которыми нужно вести диалог, а не нацеливаться на их уничтожение. В ином случае этот конфликт может тянуться годами", – предупредил Золотарев.

Для власти же, отметил он, вариант затяжного конфликта нормален, потому что дает возможность получать "прибыли с контрабанды, гешефт с возросших военных заказов". В целом же, уверен политолог, сейчас огромная проблема страны в том, что пока никто не может выступить с четкой и внятной альтернативой политике нынешней власти.