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    Политика

    Закон о реинтеграции: в документе переименовали АТО

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (23)

    (обновлено: )81103
    Как отметил замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, "антитеррористическая операция" в законопроекте о реинтеграции Донбасса указана как "операция по обороне Украины".
    Юрий Грымчак
    УНИАН

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает замену определения "антитеррористическая операция" на определение "операция по обороне Украины", сообщил замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: реинтеграция Донбасса под антироссийским соусом

    Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается Администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

    "Операция по обороне Украины", — сказал Грымчак в интервью украинскому бюро "Радио Свобода" во вторник, отвечая на вопрос, как в законопроекте называется конфликт в Донбассе. При этом он добавил, что понятие "война" в законопроекте не используется.

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