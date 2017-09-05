Закон о реинтеграции: в документе переименовали АТО

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает замену определения "антитеррористическая операция" на определение "операция по обороне Украины", сообщил замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается Администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

"Операция по обороне Украины", — сказал Грымчак в интервью украинскому бюро "Радио Свобода" во вторник, отвечая на вопрос, как в законопроекте называется конфликт в Донбассе. При этом он добавил, что понятие "война" в законопроекте не используется.