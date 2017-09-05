Реформы и реинтеграция Донбасса. Стартует новая сессия Рады

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Новая сессия Верховной Рады начинается во вторник, 5 сентября, и продлится до февраля 2018 года.

Накануне открытия седьмой сессии спикер ВР Андрей Парубий заявил, что осень должна пройти под знаком реформ.

"Среди самых важных, которые я бы назвал — реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента. Эти пять реформ — приоритетные на эту осень для рассмотрения Рады", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

Парламентариям также предстоит рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса. Хотя о разработке документа стало известно еще в середине лета, его текст до сих пор не обнародован. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции" вместо "антитеррористической".

Представитель президента Украины в ВР Ирина Луценко заявила в понедельник, что законопроект на 99% готов и его презентация в парламенте состоится до начала октября. По ее словам, Россия в законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором". Кроме того, идет согласование последнего пункта документа о возможности введения миротворческой миссии на линии соприкосновения в Донбассе.

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На протяжении этой сессии политические силы, вероятнее всего, начнут формировать свои команды и программы в преддверии выборов 2019 года. На этом фоне уже активизировались переговоры между различными партиями о будущих союзах.

Ранее народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман может выступить 5 сентября в Верховной Раде.