Решмедилова о законопроекте про реинтеграцию Донбасса

Основной вопрос, касающийся законопроекта о регинтеграции Донбасса, заключается в том, насколько он будет консенсусным, заявила во время пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра " Развитие Украины" Александра Решмедилова.

Эксперт напомнила о трагических событиях 31 августа 2015 года, когда во время акция протеста под Верховной Радой погибли бойцы Нацгвардии. Решмедилова отмечает, что тогда в парламенте как раз не наблюдалось консенсуса по поводу политической составляющей "Минска".

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"Если сейчас уже под видом инициативы сил коалиции, как заявила Ирина Луценко, законопроект якобы готов на 99%,хотя его еще никто не видел, посмотрим насколько он позволит консолидировать парламентариев. Это может послужить тому, чтобы найти штыки на остальные законопроекты. Возможно это будет разменной картой глобальных политических торгов", — заявила она.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован.