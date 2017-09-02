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    Решмедилова о законопроекте про реинтеграцию Донбасса

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (39)

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    Законопроект о реинтеграции Донбасса может стать разменной картой в глобальной политической игре, если сумеет консолидировать парламентариев, считает политолог Александра Решмедилова.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Основной вопрос, касающийся законопроекта о регинтеграции Донбасса, заключается в том, насколько он будет консенсусным, заявила во время пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра " Развитие Украины" Александра Решмедилова.  

    Олег Саакян
    Олег Саакян / Facebook
    Любой законопроект о реинтеграции Донбасса будет саботирован - Саакян

    Эксперт напомнила о трагических событиях 31 августа 2015 года, когда во время акция протеста под Верховной Радой погибли бойцы Нацгвардии. Решмедилова отмечает, что тогда в парламенте как раз не наблюдалось консенсуса по поводу политической составляющей "Минска".

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    "Если сейчас уже под видом инициативы сил коалиции, как заявила Ирина Луценко, законопроект якобы готов на 99%,хотя его еще никто не видел, посмотрим насколько он позволит консолидировать парламентариев. Это может послужить тому, чтобы найти штыки на остальные законопроекты. Возможно это будет разменной картой глобальных политических торгов", — заявила она.  

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован. 

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