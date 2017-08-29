Реинтеграция Донбасса. Новинский назвал условия голосования "Оппоблока"

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Парламентская Фракция "Оппозиционный блок" проголосует за законопроект по реинтеграции Донбасса, предложенный "Блоком Петра Порошенко", если тот будет направлен на восстановление мира, заявил член "Оппоблока" Вадим Новинский.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и США относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в парламент.

Нардеп отметил, что подтверждать, что Донбасс — это Украина, необходимости нет, а вот чтобы восстановить территориальную целостность и государственное управление на этих территориях, необходимо сделать все возможное.

Он уверен, что в конфликте на востоке Украины невозможно победить военным путем, а сторонники этого способа "ведут себя подло". "Просто выгодно, чтоб война продолжалась. Свою коррупционность, вороватость можно списать на войну", — сказал Новинский в эфире телеканала "112 Украина", добавив, что основные надежды он возлагает на политико-дипломатический путь.

"Если этот законопроект, которого никто не видел, не знает, будет направлен на то, чтоб выполнить политическую часть минских соглашений, мы за него проголосуем, потому что это необходимо для восстановления мира на Донбассе. Если там будет амнистия, прописано, как будут проводиться выборы в местные органы власти, как будет проведена реабилитация — социальная и экономическая — этих территорий, мы за это проголосуем. Значит, этот законопроект будет направлен на восстановление стабильного мира. Если этот законопроект будет направлен на то, чтоб заморозить конфликт или еще усилить его, то мы категорически против", — убежден он.

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Президент Петр Порошенко в июне сообщил о разработке по его поручению законопроекта о реинтеграции неподконтрольного Донбасса. По его словам, данный документ базируется на минских соглашениях.

Как сообщалось, в законопроекте о реинтеграции Донбасса будет определено, что Российская Федерация является страной-агрессором по отношению к Украине в соответствии с международными нормами.