Корнейчук: реинтеграция Донбасса под антироссийским соусом

РИА Новости Украина

Теперь стало понятно, под каким "соусом" президент Петр Порошенко будет пытаться "протянуть" через Верховную Раду выполнение Минских соглашений, которые "перезапускают" в рамках своей "Большой сделки" главы США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Это закон о реинтеграции Донбасса, в который внесут все положения Соглашений. Правда, все это придется сверху приправить антироссийской риторикой. Ведь голосовать придется и БПП, и "Народному фронту", ориентированному на патриотический электорат. Да и Порошенко на выборы идти в образе борца с Путиным", – подчеркнул эксперт.

Впрочем, по его мнению, спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков "согласуют весь этот патриотический бред от Порошенко. Тем более, он выгоден США и России, чтобы скрыть "Большую сделку".

"Кроме этого, Трамп покажет своим врагам, что под Россию "не прогнулся". А Путин покажет перед выборами, что продавил Минские соглашения, но все равно с Украиной мира быть не может, поскольку она официально назвала Россию агрессором", – сообщил Корнейчук.

В общем, игры продолжаются, добавил он.

"Но нам, простым людям, надо из этих игр одно — мир на Донбассе и единая Украина", – подытожил аналитик.

Публикация Дмитрия Корнейчука в Facebook

Напомним, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и Соединенными Штатами Америки относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент.

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Ранее президент Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован.