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    Корнейчук: реинтеграция Донбасса под антироссийским соусом

    (обновлено: )1510
    Закон о реинтеграции Донбасса приправят антироссийской риторикой, поскольку голосовать придется ориентированным на на патриотический электорат политическим силам, отмечает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Теперь стало понятно, под каким "соусом" президент Петр Порошенко будет пытаться "протянуть" через Верховную Раду выполнение Минских соглашений, которые "перезапускают" в рамках своей "Большой сделки" главы США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин. 

    Закон Украины
    Сайт президента Украины
    Вскрытие покажет. Закон о реинтеграции изучаем под микроскопом

    Об этом на своей странице в Facebook написал политический аналитик Дмитрий Корнейчук. 

    "Это закон о реинтеграции Донбасса, в который внесут все положения Соглашений. Правда, все это придется сверху приправить антироссийской риторикой. Ведь голосовать придется и БПП, и "Народному фронту", ориентированному на патриотический электорат. Да и Порошенко на выборы идти в образе борца с Путиным", – подчеркнул эксперт.

    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    Процессы Украины по реинтеграции Донбасса не согласованы с Донбассом

    Впрочем, по его мнению, спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков "согласуют весь этот патриотический бред от Порошенко. Тем более, он выгоден США и России, чтобы скрыть "Большую сделку".

    "Кроме этого, Трамп покажет своим врагам, что под Россию "не прогнулся". А Путин покажет перед выборами, что продавил Минские соглашения, но все равно с Украиной мира быть не может, поскольку она официально назвала Россию агрессором", – сообщил Корнейчук. 

    В общем, игры продолжаются, добавил он. 

    "Но нам, простым людям, надо из этих игр одно — мир на Донбассе и единая Украина", – подытожил аналитик.

    Публикация Дмитрия Корнейчука в Facebook

    Напомним, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и Соединенными Штатами Америки относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент.

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    Ранее президент Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован. 

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