Послание Порошенко к Раде: реинтеграция Донбасса и антироссийская риторика

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 7 сентяря, выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Это будет уже четвертое обращение главы государства к парламенту после избрания.

В прошлом году, главным лейтмотивом выступления Порошенко в Раде была антироссийская риторика. Он называл Россию "страной-агрессором" и возложил на нее ответственность за падение уровня жизни украинцев. Порошенко говорил о приверженности Киева интеграции в ЕС и НАТО, а также о конфликте в Донбассе, отметив, что альтернативы мирному урегулированию не существует.

Антироссийская риторика скорее всего сохранится в его выступлении и в этом году, полагают эксперты. Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает.

Ожидается, что глава государства также очертит успехи руководства страны на пути в ЕС и НАТО, а также обозначит задачи Рады по проведению реформ.

Кроме того, Порошенко вероятнее всего в ходе выступления в Раде презентует депутатам законопроект о реинтеграции Донбасса, который сейчас разрабатывается его командой. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко ранее заявляла, что документ на 99% готов. По ее словам, Россия в законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором". Кроме того, идет согласование последнего пункта документа о возможности введения миротворческой миссии на линии соприкосновения в Донбассе.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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Ожидается, что Порошенко в СБ ООН представит позицию Киева по вопросу миротворцев в Донбассе 20 сентября.

Новая сессия Рады открылась во вторник, 5 сентября, ее работа продлится до февраля 2018 года. Заседание парламента начнется в 10,00. Согласно повестке дня, обращение президента ожидается сразу после регистрации народных депутатов.