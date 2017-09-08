Дейнего: у Киева чуть больше месяца на решение по статусу Донбасса

КИЕВ, 8 сен – РИА Новости Украина. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что всего 40 дней осталось у Киева для реализации предусмотренного минскими соглашениями проекта об особом статусе Донбасса.

"Остается 40 дней, чтобы Украина подготовила законопроект, представила его в Минске, согласовала с нами. Естественно, учла те замечания и внесла правки в этот законопроект, которые будут высказаны в Минске на заседании контактной группы, и в таком виде провела его через голосование в Верховной раде. Подписание, публикация, вступление в силу — сроки практически нереальные для украинской законотворческой ситуации", — пояснил Дейнего в пятницу на брифинге.

По его словам, на последнем заседании контактной группы координатор рабочей группы по политическим вопросам от ОБСЕ Пьер Морель дал отрицательную оценку работе украинской стороны.

"Прежде всего он сказал о том, что в течение года Украина никоим образом не представила свою позицию по тем вопросам, которые включены в повестку дня. Объективности ради стоит отметить, что это длилось два года почти без малого. В конце 2015 года последний раз эта группа (политическая, — ред.) увидела некоторый документ от украинской стороны, на котором была изложена позиция", — рассказал Дейнего, уточнив, что позиция Киева по этому вопросу на данный момент не сформирована.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2015 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей.