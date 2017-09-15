Геращенко анонсировал рассмотрение проекта закона о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса будет рассматриваться в Верховной Раде в октябре, сообщил народный депутат фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что работа над законопроектом по реинтеграции Донбасса завершается, он будет в ближайшее время обнародован и вынесен на обсуждение.

"Я надеюсь, что мы будем его рассматривать в октябре. Первые три тезиса данного законопроекта – это то, что мы называем эти организации (самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики – ред.) террористическими, второе – мы не признаем никакие решения, которые ими приняты в отношении собственности… третье – это то, что признаем их решения не имеющими никакого значения", – сказал Геращенко в эфире одного из телеканалов.

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается Администрация президента Украины. Ранее Луценко сообщила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".