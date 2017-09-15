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    Политика

    Геращенко анонсировал рассмотрение проекта закона о реинтеграции Донбасса

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (47)

    (обновлено: )7211
    Народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко назвал первые три тезиса законопроекта о реинтеграции Донбасса, текст которого до сих пор не обнародован.
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса будет рассматриваться в Верховной Раде в октябре, сообщил народный депутат фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что работа над законопроектом по реинтеграции Донбасса завершается, он будет в ближайшее время обнародован и вынесен на обсуждение.

    "Я надеюсь, что мы будем его рассматривать в октябре. Первые три тезиса данного законопроекта – это то, что мы называем эти организации (самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики – ред.) террористическими, второе – мы не признаем никакие решения, которые ими приняты в отношении собственности… третье – это то, что признаем их решения не имеющими никакого значения", – сказал Геращенко в эфире одного из телеканалов.

    Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается Администрация президента Украины. Ранее Луценко сообщила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

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