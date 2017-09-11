Ради власти Саакашвили и Тимошенко пойдут по трупам - Геращенко

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Главная цель прорыва экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили через границу в Украину — добиться кровопролития, которые бы сопровождались сценами насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, сообщил народный депутат фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко.

Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

"Этой цели провокаторам добиться не удалось. Напротив, всем думающим людям стало очевидно, что ради попытки захватить власть в Украине и Саакашвили, и Тимошенко готовы пойти по даже по трупам. Пограничникам был дан приказ не применять оружие и спецсредства по отношению к группе провокаторов во главе с Михаилом Саакашвили", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Скриншот Пост Антона Геращенко

Геращенко отметил, что полицией начато расследование по по части второй статьи 332 Криминального Кодекса — "Незаконная переправка лиц, через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц".

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