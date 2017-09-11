наверх
11.09.201709:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Ради власти Саакашвили и Тимошенко пойдут по трупам - Геращенко

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (397)

    (обновлено: )99127
    Как уточнил Антон Геращенко, если бы правоохранители применили на границе оружие, это "стали бы использовать в пропаганде, сравнивая законные действия пограничников по охране границы с незаконным действиями "Беркута".
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Главная цель прорыва экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили через границу в Украину — добиться кровопролития, которые бы сопровождались сценами насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, сообщил народный депутат фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко.

    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегени
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прорыв границы Саакашвили или Возвращение блудного гражданина

    Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями. 

    "Этой цели провокаторам добиться не удалось. Напротив, всем думающим людям стало очевидно, что ради попытки захватить власть в Украине и Саакашвили, и Тимошенко готовы пойти по даже по трупам. Пограничникам был дан приказ не применять оружие и спецсредства по отношению к группе провокаторов во главе с Михаилом Саакашвили", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

    Скриншот
    Пост Антона Геращенко

    Геращенко отметил, что полицией начато расследование по по части второй статьи 332 Криминального Кодекса — "Незаконная переправка лиц, через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц".

    Смотрите также: Триумфальная прогулка Михо по Львову

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинский военный
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия