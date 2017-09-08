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    Геращенко назвал взрыв в Киеве терактом и подтвердил личность погибшего

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (48)

    (обновлено: )62270
    Геращенко сообщил, что "сегодня рядом с Бессарабским рынком произошел теракт в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури".
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Антон Геращенко назвал взрыв автомобиля в центре Киева терактом, а также подтвердил, что погибшим был  гражданин Грузии Тимур Махаури. Об этом он написал на странице в Facebook.

    "Сегодня рядом с Бессарабским рынком произошел теракт в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Полицией будет начато криминальное производство по ч.2 ст. 115 Криминального Кодекса — умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни окружающих. Следствие изучит все факты и детали, касающиеся этого ужасного убийства. По сообщению средств массовой информации Тимур был весьма незаурядной личностью", — написал он.

    facebook.com/anton.gerashchenko
    Публикация Антона Геращенко в Facebook

    Ранее СМИ сообщали, что погибшим при взрыве в автомобиле в центре Киева был Тимур Махаури,  член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО.

    Напомним, в центре Киева возле Бессарабской площади взорвался автомобиль. СМИ сообщали, что погиб один человек, в машине также находились женщина и ребенок.

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