Геращенко сообщил, что грозит сыну Шуфрича за наезд на пешехода

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Сын народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич-младший может получить условный срок за наезд на пешехода в центре Киева, сообщил народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.

"Уголовный кодекс может давать за такое правонарушение от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учетом того, что сын Шуфрича не был судим, ранее не имел проблем с законом, суд может назначить условное наказание в виде крупного штрафа плюс условное лишение свободы", — сказал Геращенко в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что решение по данному делу вынесет суд, а следствию необходимо установить все обстоятельства инцидента.

Напомним, в 2013 году второй сын Шуфрича Александр попал в ДТП в центре Ужгорода.

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