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    Политика

    Геращенко назвал список нардепов, которые пересекли границу с Саакашвили

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (402)

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    Антон Геращенко назвал народных депутатов, которые пересекли границу вместе с Михаилом Саакашвили, "титушками", а самого бывшего президента Грузии - провокатором.
    Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко опубликовал список народных депутатов, которые незаконно пересекли границу Украины вместе с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, которого лишили украинского гражданства.

    Саакашвили при поддержке сторонников и ряда народных депутатов прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями. 

    Скриншот
    Пост Антона Геращенко

    "Список народных депутатов — "титушек", которые не законно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: 1. Юлия Тимошенко, 2. Сергей Власенко, 3. Юрий Деревянко, 4. Павел Костенко, 5. Дмитрий Добродомов. Депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление — незаконную переправку лиц через государственную границу Украины", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

    Также он сообщил, что незаконно пересек границу и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

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