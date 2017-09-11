Геращенко назвал список нардепов, которые пересекли границу с Саакашвили

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко опубликовал список народных депутатов, которые незаконно пересекли границу Украины вместе с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, которого лишили украинского гражданства.

Саакашвили при поддержке сторонников и ряда народных депутатов прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

Скриншот Пост Антона Геращенко

"Список народных депутатов — "титушек", которые не законно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: 1. Юлия Тимошенко, 2. Сергей Власенко, 3. Юрий Деревянко, 4. Павел Костенко, 5. Дмитрий Добродомов. Депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление — незаконную переправку лиц через государственную границу Украины", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что незаконно пересек границу и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.