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    Происшествия

    Геращенко прокомментировал ДТП с участием Дыминского

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    Как заявил Антон Геращенко, отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем. Он добавил, что это принципиальная позиция министра МВД Арсена Авакова, главы Нацполиции Сергея Князева.
    ДТП при участии Петр Дыминский
    zaxid.net

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Во Львовской области в результате грубого нарушения правил дорожного движения автомобилем Mercedes погибла молодая девушка Наталия Трила, и руководство МВД настроено на то, чтобы виновник ДТП понес наказание, независимо от его личности, заявил в Facebook нардеп Антон Геращенко.

    "Полицией по факту смертельного ДТП начато криминальное производство. Водителю-убийце грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем. А не фунт и не стрелочник. Это принципиальная позиция министра МВД Арсена Авакова, главы Нацполиции Сергея Князева и моя. Если следствие установит, что за рулем Mercedes был президент ФК "Карпаты", совладелец телеканала ZIK Петр Дыминский, – то именно Дыминский пойдет под суд", – подчеркнул он.

    Нардеп пообещал детально информировать общество о ходе расследования.

    "Оно будет лакмусовой бумагой, которая покажет всем, что Революция достоинства была не напрасна", – пообещал Геращенко.

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

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