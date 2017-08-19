Геращенко прокомментировал ДТП с участием Дыминского

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Во Львовской области в результате грубого нарушения правил дорожного движения автомобилем Mercedes погибла молодая девушка Наталия Трила, и руководство МВД настроено на то, чтобы виновник ДТП понес наказание, независимо от его личности, заявил в Facebook нардеп Антон Геращенко.

"Полицией по факту смертельного ДТП начато криминальное производство. Водителю-убийце грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем. А не фунт и не стрелочник. Это принципиальная позиция министра МВД Арсена Авакова, главы Нацполиции Сергея Князева и моя. Если следствие установит, что за рулем Mercedes был президент ФК "Карпаты", совладелец телеканала ZIK Петр Дыминский, – то именно Дыминский пойдет под суд", – подчеркнул он.

Нардеп пообещал детально информировать общество о ходе расследования.

"Оно будет лакмусовой бумагой, которая покажет всем, что Революция достоинства была не напрасна", – пообещал Геращенко.

Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.