В ООН прокомментировали законопроект о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Миссия ООН по правам человека призывает украинские власти провести широкие общественные консультации по законопроекту об реинтеграции Донбасса, говорится в докладе миссии ООН по правам человека, обнародованном во вторник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что работа над законопроектом по реинтеграции Донбасса завершается, он будет в ближайшее время обнародован и вынесен на обсуждение.

"Управление верховного комиссара ООН пр правам человека призывает правительство провести широкие консультации по данному законопроекту, в том числе с учетом гражданского общества", — говорится в тексте доклада.

В свою очередь глава миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер считает, что проект закона о реинтеграции должен отвечать международным стандартам и законодательству по правам человека и способствовать защите населения на всей территории Донбасса.

"Законодательство должно объединять, а не разделять, чтобы поддерживать более тесные связи между жителями Украины и содействовать будущему применению и миру", — сказала Фрейзер на брифинге в Киеве.

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором".