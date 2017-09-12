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    В ООН прокомментировали законопроект о реинтеграции Донбасса

    (обновлено: )73860
    Миссия ООН по правам человека призывает правительство провести широкие консультации по данному законопроекту, в том числе с учетом гражданского общества.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Миссия ООН по правам человека призывает украинские власти провести широкие общественные консультации по законопроекту об реинтеграции Донбасса, говорится в докладе миссии ООН по правам человека, обнародованном во вторник.

    facebook.com/GeneralStaff.ua
    Закон о реинтеграции Донбасса... последние штрихи

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что работа над законопроектом по реинтеграции Донбасса завершается, он будет в ближайшее время обнародован и вынесен на обсуждение.

    "Управление верховного комиссара ООН пр правам человека призывает правительство провести широкие консультации по данному законопроекту, в том числе с учетом гражданского общества", — говорится в тексте доклада.

    В свою очередь глава миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер считает, что проект закона о реинтеграции должен отвечать международным стандартам и законодательству по правам человека и способствовать защите населения на всей территории Донбасса.

    "Законодательство должно объединять, а не разделять, чтобы поддерживать более тесные связи между жителями Украины и содействовать будущему применению и миру", — сказала Фрейзер на брифинге в Киеве.

    Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором".

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