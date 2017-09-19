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    РФ о предоставлении Киеву летального оружия. Вызовет напряженность

    (обновлено: )1698151
    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение по оружию не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
    Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Предоставление Киеву летального оружия не будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе и вызовет напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Флаг Соединенных Штатов Америки
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    The National Interest: почему летальное оружие США не поможет Украине

    В понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил о выделении Вашингтоном Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. По его утверждению, Украина получит радиолокационное средство ПВО, станции слежения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

    "А почему должны быть какие-то действия? (…) Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита. Порошенко также говорил о летальных вооружениях. Вот насчет этого мы неоднократно уже заявляли достаточно ясную и однозначную позицию, что подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе — деэскалация напряженности. Президент также давал комментарии на этот счет", — сказал Песков, отвечая на вопрос какие действия со стороны Кремля последуют, если информация о выделении США Украине денежных средств подтвердится.

    "Мы не знаем пока реакцию американской стороны по этому вопросу", — добавил Песков.

    Президент Украины Петр Порошенко по итогам визита в США анонсировал в ближайшее время подписание между Украиной и США соглашений об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве.

    Напомним, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что в случае подписания соглашения по вопросам безопасности США на территории Украины могут быть размещены американские военные резервы.

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