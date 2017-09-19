РФ о предоставлении Киеву летального оружия. Вызовет напряженность

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Предоставление Киеву летального оружия не будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе и вызовет напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил о выделении Вашингтоном Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. По его утверждению, Украина получит радиолокационное средство ПВО, станции слежения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

"А почему должны быть какие-то действия? (…) Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита. Порошенко также говорил о летальных вооружениях. Вот насчет этого мы неоднократно уже заявляли достаточно ясную и однозначную позицию, что подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе — деэскалация напряженности. Президент также давал комментарии на этот счет", — сказал Песков, отвечая на вопрос какие действия со стороны Кремля последуют, если информация о выделении США Украине денежных средств подтвердится.

"Мы не знаем пока реакцию американской стороны по этому вопросу", — добавил Песков.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам визита в США анонсировал в ближайшее время подписание между Украиной и США соглашений об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что в случае подписания соглашения по вопросам безопасности США на территории Украины могут быть размещены американские военные резервы.