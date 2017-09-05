Путин назвал последствия в случае поставок оружия США в Украину

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может повлиять на возможное решение США поставлять оружие в Украину, это суверенное решение США.

"Это суверенное решение США, кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс повлиять никак не сможем, но есть общие международные правила и подходы", — сказал Путин на пресс-конференции во вторник.

По его словам, "поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию".

"Если это произойдет в данном случае, то принципиально это действие ситуацию не изменит. Вообще никак не повлияет на изменение ситуации. Количество жертв, безусловно, может увеличиться. Хочу подчеркнуть, чтобы всем было понятно, ничего не поменяется, количество жертв может быть увеличено, и это прискорбно", — добавил он.

По словам Путина, у самопровозглашенных ДНР и ЛНР достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны.

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"И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", — сказал он.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что решение о поставках Киеву летального оружия не принято, однако этот вопрос серьезно рассматривается на высоком уровне.