Порошенко: решение США об оружии откроет пути поставок из других стран

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Возможное решение США о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения откроет такие же возможности с другими странами, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями украинской общины в США.

Накануне, 18 сентября, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, на полях которой проводит двусторонние встречи.

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"Решение о предоставлении Украине оборонительного вооружения откроет такие же возможности с другими странами", — процитировал Цеголко Порошенко в Twitter.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Порошенко заявлял, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия.

Напомним, на днях вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина близко подошла к принятию США решения о предоставлении оборонного летального оружия.