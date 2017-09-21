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    Политика

    Посол раскрыл детали разговора Трампа и Порошенко

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (158)

    (обновлено: )46510
    Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что большая вовлеченность США в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установить порядок.
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Посол Украины в США Валерий Чалый считает, что между президентами двух стран Петром Порошенко и Дональдом Трампом на встрече в четверг "установился контакт" и стороны обсудили все вопросы текущей повестки дня.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Я хотел бы отметить от себя, на сегодняшней встрече я увидел, как установился контакт между двумя лидерами стран. Они понимают друг друга, они понимают, как надо реагировать на вызовы безопасности в мире и в Европе, в частности. Я уверен, что большая вовлеченность США в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установить порядок. А лидерство президента Украины поможет реализовать его мирный план и вернуть суверенитет Украины в Донбассе и в Крыму", — сказал Чалый в четверг, трансляцию его выступления вели украинские телеканалы.

    Напомним, в четверг в Нью-Йорке проходила встреча президентов Украины и США. Ранее сообщалось, что Порошенко поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за признание достигнутого прогресса.

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