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    Порошенко: США поддержали предложение Киева по миротворцам в Донбассе

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (158)

    (обновлено: )494210
    Глава украинского государства заявил, что на встрече со своим американским коллегой президентом США Дональдом Трампом обсудил расширение сотрудничества в сфере безопасности.
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом американская сторона поддержала предложение Киева по размещению миротворцев ООН в Донбассе.

    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН
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    "Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом ООН. Я подчеркиваю – украинские предложения, которые предусматривают мандат миротворцев на всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украино-российской границы", — сказал Порошенко на брифинге в США после встречи с Трампом, который транслировался на украинском телевидении.

    Порошенко заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил расширение сотрудничества в сфере безопасности.

    "Что чрезвычайно важно — это видение нового качества сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Соединенными Штатами. Мы обсудили детально все направления расширения этого сотрудничества, начиная с сотрудничества с военной академией в Вест-Пойнте, который мы посетили несколько дней назад, и заканчивая сотрудничеством с минобороны США и другими институциями", — заявил Порошенко журналистам на брифинге, который в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

    Президент Украины заявил, что встреча с президентом США, которая длилась около часа, была чрезвычайно продуктивной.

    "Мы почувствовали настоящее плечо нашего друга и партнера. И я как президент чрезвычайно доволен беспрецедентным текущим уровнем сотрудничества между Украиной и США", — добавил Порошенко.

    Напомним, в четверг в Нью-Йорке проходила встреча президентов Украины и США. Ранее сообщалось, что Порошенко поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за признание достигнутого прогресса.

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