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    Германия призвала генсека ООН вплотную заняться миротворцами в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (145)

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    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что необходимо предпринять попытку размещения миротворческой миссии в Донбассе, чтобы добиться режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения из зоны конфликта.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Германия призывает генсека ООН вплотную заняться вопросом размещения миротворческой миссии организации на востоке Украины, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

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    Габриэль подчеркнул, что несмотря на то, что нет полного согласия по всем вопросам миссии, необходимо предпринять попытку ее размещения, чтобы добиться режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения из зоны конфликта.

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    "Мы просим генерального секретаря ООН вплотную заняться этой инициативой", — заявил Габриэль.

    Украина уже давно призывает мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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