Генсек НАТО о позиции Киева по миротворцам. Разумная

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "разумной" позицию Киева о необходимости размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса.

"Это (идея о размещении миротворцев ООН на всей территории Донбасса) — важный посыл со стороны Украины и президента Украины (Петра) Порошенко. Я думаю, что он очень разумный. Смысл в том, чтобы они (миротворцы) находились и на границе России и Украины", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос РИА Новости, поддерживает ли он предложение Киева по размещению миротворцев на всей территории Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом американская сторона поддержала предложение Киева по размещению миротворцев ООН в Донбассе.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.