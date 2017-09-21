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    Порошенко хочет сорвать миротворческую инициативу РФ - Азаров

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (136)

    (обновлено: )11010
    По словам бывшего премьер-министра, идея начать миротворческую операцию в самопровозглашенных ДНР и ЛНР конструктивна и могла бы остановить кровопролитие.
    Николай Азаров. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко хочет сорвать миротворческую инициативу Москвы и добиться полной блокады Донбасса, считает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

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    Порошенко в среду призывал ООН как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе. При этом он подверг критике российское предложение по Донбассу и миротворцам, но на вопрос журналистов о возможном достижении компромисса Порошенко ответил утвердительно.

    "Порошенко почему-то посчитал, что мирное население в основном гибнет на границе России и Украины, и предложил именно туда отправить миротворцев. А это — уход от решения проблемы. И его главная идея — сорвать миротворческую инициативу Москвы. Сам он собирается продолжать бомбить Донбасс и хочет полной блокады региона. Причем не только со стороны Украины, но и со стороны России, что является мечтой всех неонацистов на Украине, поскольку позволит зачистить и уничтожить Донбасс", — заявил Азаров газете "Известия".

    Дмитрий Раимов
    Украинское фото
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    По мнению Азарова, идея начать миротворческую операцию в самопровозглашенных ДНР и ЛНР конструктивна и могла бы остановить кровопролитие, но не в той форме, в которой ее предлагает воплотить в жизнь Порошенко.

    "Введение миротворцев на линию разграничения уменьшило бы или даже свело к минимуму обстрелы и жертвы. Кроме того, это показало бы, кто является реальным виновником. С этой точки зрения, позитив есть, хотя в какой-то степени это замораживание конфликта, а не его решение", — отметил он.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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