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    Предложение по миротворцам в Донбассе остается на столе - МИД РФ

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (135)

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    Министр иностранных дел России ранее назвал "абстрактным" несогласие официального Киева с проектом РФ по миротворцам в Донбассе.
    Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
    RIA News Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Предложение России по миротворцам в Донбассе остается на столе, заявил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.

    "Оно на столе", — сказал высокопоставленный российский дипломат.

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    Как сообщалось, ранее министр иностранных дел России назвал "абстрактным" несогласие официального Киева с проектом РФ по миротворцам. 

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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