Работа над проектом РФ о миротворцах в Донбассе не остановлена - Лавров

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Работа над российским проектом резолюции о миротворцах в Донбассе не остановлена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после по переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Нельзя сказать, что работа (по резолюции) остановлена. Всегда, когда резолюция вносится, те страны, которые хотят какие-то предложения по тексту, приглашаются это сделать. Мы такое приглашение направили всем нашим коллегам, провели обсуждение, но пока не услышали ничего конкретного в отношении нашего текста", — сказал Лавров.

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Как сообщалось, российский министр назвал "абстрактным" несогласие официального Киева с проектом РФ по миротворцам.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.