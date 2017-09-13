Корнейчук: США и РФ совместно решат проблему миротворцев для Донбасса

РИА Новости Украина

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что при консенсусе в Совбезе в организации будут готовы сделать все ради мира в Украине.

"Я думаю, что будет очень важно, если Совет Безопасности, при том, что были выражены различные позиции, сможет достичь консенсуса. ООН будет готова сделать все возможное, чтобы разрешить кризис", — сказал он в интервью РИА Новости в преддверии сегмента высокого уровня Генассамблеи.

Киев и Москва ранее представили в ООН свои проекты резолюций о введении миротворцев.

Конечная резолюция по вводу миротворцев ООН на Донбасс была заранее согласована между Вашингтоном и Москвой. И детали, скорее всего, были проработаны на встрече Волкера-Суркова, отметил на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"А сейчас просто происходит шум в информпространстве, где каждая из сторон якобы что-то предлагает и дополняет для получения компромиссного варианта. Хотя итог известен заранее", – уверен эксперт.

Но ключевое, подчеркивает он, именно в том, в каком статусе будут находится миротворцы ООН: Вашингтоном и Кремлем был разработан вариант именно якобы охраны миссии ОБСЕ. Это решает несколько проблем.

"Во-первых, не надо менять формулировку событий на Донбассе. Иначе придется признать, что на Донбассе или гражданская война, или война с Россией. А так — некий конфликт, где нужны охрана ООН.

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Во-вторых, у Путина президентские выборы на носу. А ввод чисто военного контингента ООН на Донбасс его электорат будет трактовать, как "американский сапог" на Донбассе. А так — это якобы охрана для наблюдателей ОБСЕ.

В-третьих, самим жителям Донбасса можно пояснить, почему у них на земле будут ходить иностранцы с оружием", – сообщил Корнейчук.

Впрочем, если говорить честно, формулировки — это все лирика, добавляет аналитик.

Скриншот с сайта Facebook

"Главное — это впихнуть этот контингент на линии разграничения, чтобы стороны реально боялись стрелять. А потом уже можно запускать политический процесс…", – подвел итог эксперт.