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    Лукаш: миротворцев нужно вводить в Администрацию президента

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (133)

    (обновлено: )16860
    Миротворцев нужно вводить, в первую очередь, в Администрацию президента, Кабмин и парламент: тогда и в Донбассе, и на мирной части Украины наступит мир, считает экс-министр юстиции Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В вопросе миротворцев в Донбассе наступил переговорный тупик. США и Украина отказались работать с текстом российской резолюции о размещении на Донбассе миротворцев. Сообщается, что Киев и Вашингтон готовят альтернативный документ. 

    Главная загвоздка в том, что Киев хочет разместить миротворцев не только на неподконтрольной части Донбасса, но и на границе с РФ. Москва — против, ведь боев там нет. Кроме того, официально Россия и Украина не ведут между собой войну.

    Народный депутат Виктор Бондарь
    УНИАН
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    По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, миротворцев нужно вводить, в первую очередь, в Администрацию президента, Кабмин и парламент.

    "Тогда и на Донбассе, и на очень условно мирной части Украины наступит мир.Война с народом — единственный способ сохранить власть. Это становится понятно даже самым яростным гимнопевцам. Страдания и нищета открывают глаза даже самым отравленным пропагандой. Эти люди не могут уйти. Они понимают, что если завтра они потеряют власть, — их будут линчевать", — пишет Лукаш на своей странице в Facebook.

    По ее словам, их держут две вещи: это жажда власти, — абсолютно нездоровая с точки зрения психиатрии и элементарный страх.

    "Когда я говорила с министром обороны, он мне указывал на Генштаб, Генштаб — на министра, а все вместе указывают на Президента. Это замкнутый круг. Это люди, которые… невыразимо, просто бесконечно обнаглели…, которые настолько чувствуют свою безнаказанность… Там махинации на миллионы, если не на миллиарды…" — это откровения волонтера. Слушайте их", — считает экс-министр юстиции.

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    Сайт президента Украины
    Вопрос мирового масштаба. Генассамблея ООН и миротворцы в Донбассе

    Лукаш отмечает, что у соучастников майдана медленно и болезненно открываются глаза на власть, которую они привели.

    "Не удивлена содержанию откровений. Ведь как все будет, было понятно с самого начала переворота. Знаем "начальников" как облупленных. С кровью умирает миф о войне", — продолжает она.

    По ее словам, главный враг — внутри, а остальные только пользуются слабостью страны, уничтожаемой режимом.

    "Жаль, что так медленно правда находит себе дорогу. Не простить тысячи невинно убиенных…ради новых штыков и офшоров", - резюмирует Лукаш.

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